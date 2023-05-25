NBA／傳右肘肌腱部分撕裂 塞爾蒂克波格登要帶傷拚

NBA塞爾蒂克後衛波格登本季獲年度最佳第6人殊榮，但東區決賽前4戰外線命中率下滑，美媒報導，波格登右肘肌腱部分撕裂，打算繼續帶傷上陣，休賽季將決定是否動刀。

30歲波格登（Malcolm Brogdon）本季從印第安納溜馬轉戰波士頓塞爾蒂克後，67場出賽都是從板凳出發，這也是他生涯第1個全以替補上場的賽季，繳出14.9分、4.2籃板和3.7次助攻，並獲選為NBA年度最佳第6人。

東區決賽前4戰結束，塞爾蒂克在7戰4勝制系列賽以1比3落後邁阿密熱火，而波格登例行賽外線命中率超過44%，但他在東區決賽4場比賽，外線合計14投僅3中。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，波格登在東區季後賽次輪時出現肘部酸痛的狀況，而他在東區決賽首戰與熱火的勒夫（KevinLove）相撞，導致傷勢加劇，賽後經核磁共振（MRI）檢查為右肘肌腱部分撕裂。

波格登自2月中以來到東區決賽第3場比賽之前，每場出賽時間都超過20分鐘，而近期第3、4戰各僅上場18分鐘、17分鐘，有可能因為傷勢連帶上場時間受限。

傷勢問題也影響波格登在系列賽發揮，報導指出，目前波格登透過多運球以及減少賽前熱身方式，以緩解投籃造成的手腕酸痛感。

塞爾蒂克明天將回到主場展開東區決賽第5戰，報導指出，波格登打算繼續帶傷上陣，待休賽季期間再決定是否接受動手術。

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