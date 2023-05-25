NBA／不滿足於當選秀狀元 溫班亞瑪想在巴黎奧運擊敗美國隊

法國超級大物溫班亞瑪(Victor Wembanyama)擁有歷史級的身體天賦，被看好將會是下一個席捲NBA的現象級球星，進入手握狀元籤的馬刺隊只是時間問題。而在正式選秀前，他立下了一個比進NBA還遠大的目標：帶領法國在奧運擊敗美國男籃夢幻隊，並且奪下金牌。

法國是2024年的奧運主辦國，身為地主隊球星，溫班亞瑪當然想在鄉親父老前帶走法國男籃首座奧運金牌。溫班亞瑪在受訪時也發下豪語：「眾所皆知，2024奧運會將在法國舉行」，溫班亞瑪對《ESPN》說，「對我而言，想要贏得我在法國國家隊的第一個冠軍，沒有比這更完美的機會。我的目標是在金牌戰擊敗美國隊」。

溫班亞瑪的球涯已收下兩面銀牌，分別是U16歐洲青年籃球錦標賽及U19世界盃，而2024年溫班亞瑪有機會首度入選一級賽事的國家隊。美國已經連續四屆奪下奧運金牌，包括2020年在東京奧運衛冕成功，讓法國「銀恨」。上一次有國家能阻止美國摘金已經要追溯到2004年的阿根廷，該屆MVP正巧是溫班亞瑪未來的馬刺大學長吉諾布里(Manu Ginobili)。

縱使美國對各國像是一堵越不過的高牆，但溫班亞瑪的自信其來有自。除了上屆小輸五分顯示實力落差不大，最大原因是在FIBA沒有禁區三秒限制下，法國的禁區優勢得以被放大。戈貝爾(Rudy Gobert)和溫班亞瑪兩大長人將造成美國隊的大麻煩，握有法國國籍的新科MVP安比德(Joel Embiid)也有機會代表法國出賽，使美國的五連霸金牌之路更加充滿挑戰。

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