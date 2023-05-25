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NBA／傳活塞願花大錢找新帥 卻遭太陽前教頭威廉斯打槍

聯合新聞網／ 綜合報導
前太陽主帥威廉斯(右)。 法新社
前太陽主帥威廉斯(右)。 法新社

NBA季後賽尚未結束，已經有多支球隊換掉總教練，今年再度東區墊底的活塞隊也是其中之一，今日傳出他們打算花大錢找前太陽總教練威廉斯（Monty Williams）接掌兵符，不過卻被本人打槍。

活塞主帥凱西（Dwane Casey）季後轉任球隊管理層，目前正找尋新任總教練。據資深記者史坦（Marc Stein）消息指出，儘管活塞選不到溫班亞瑪（Victor Wembanyama），但球團仍打算開大合約給威廉斯，希望他接任總教練，威廉斯本人卻無意接受這份合約。

威廉斯先前也曾出現在公鹿隊總教練追求名單內，不過據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報導，威廉斯傾向先休息一年。

威廉斯2019年起執教太陽，2020-21年賽季率隊打進總冠軍賽，最終以2：4不敵公鹿。2021-2022年賽季打出聯盟最佳戰績，卻不敵獨行俠，止步西區第二輪。今年太陽季中得到杜蘭特（Kevin Durant），最終不敵金塊，又止步第二輪，因此威廉斯成為球團開刀對象。

Monty Williams 活塞

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