NBA／季中向湖人喊「賣我」布萊恩遭金塊冷凍卻有望奪冠

長人布萊恩（Thomas Bryant）本季在湖人得到不少機會，出賽41場，平均能貢獻12.1分6.8籃板，他卻在交易截止日前喊賣我，接著被送往金塊。布萊恩轉隊後不受重用，季後賽還沒出賽紀錄，不過隨著金塊強勢橫掃湖人，他有望奪下生涯首冠。

布萊恩生涯在湖人起步，2018年被湖人裁掉後轉戰巫師，成為球隊輪替球員，但始終無法打進季後賽。他本季重返洛杉磯，在戴維斯（Anthony Davis）受傷期間一度成為先發，曾繳出31分14籃板生涯代表作。

不過後來傳聞擔心戴維斯回歸，影響到發揮空間，布萊恩向球隊申請交易，因此湖人將他送去金塊，換回里德（Davon Reed）及3枚二輪選秀權。

布萊恩到金塊後原預計成為約基奇（Nikola Jokic）替補，不過他的角色越來越邊緣，金塊寧願排出小球陣容，也不願使用他。因此他上場時間大幅下滑，季後賽至今甚至1場未打。顯然金塊暫時不需要他上場，目前已在總冠軍賽等待對手出爐。

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