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NBA／西區冠軍賽4戰只得25分 傳詹皇不喜歡羅素

聯合新聞網／ 綜合報導
羅素(左)、詹皇(右)。 歐新社
羅素(左)、詹皇(右)。 歐新社

湖人控衛羅素（D'Angelo Russell）季中因一筆重磅三方交易轉戰湖人，雖然他偶有佳作，但西區冠軍賽卻幾乎神隱，最終湖人也慘遭橫掃。有消息指出，詹姆斯不喜歡羅素，因此他恐怕無法續留湖人。

2021年湖人透過交易向巫師換回衛斯特布魯克（Russell Westbrook），結果衛斯特布魯克和湖人始終格格不入，還經常出現和詹皇鬧不和傳言。湖人今年2月決定把他交易掉，換回羅素等多名球員，戰績也扶搖直上，最後一路闖進西冠。

羅素時常被拿來和衛斯特布魯克比較，先前表現受球迷肯定。不過西區冠軍賽他陷入低潮，4戰加起來只貢獻25分，投籃命中率僅32%，三分球命中率13%，他也成為球迷眼中的戰犯。

羅素休賽季將成為自由球員，據《The Heavy》記者德凡尼（Sean Deveney）報導，有球隊高層表示，「我不想說1個系列賽改變球隊對1名球員的看法，因為這通常不會發生，但這件事發生在一些人身上，有傳聞說詹姆斯不喜歡羅素。」德凡尼指出，由於羅素在面對金塊表現糟糕，聯盟內部許多人認為，湖人不會和他再續前緣。

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