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NBA／約柯奇FMVP賠率遙遙領先 9年前球探報告卻極看衰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
不過幾年時間，約柯奇從外界評斷無法站穩NBA，成為主宰聯盟的現象級長人。 路透社
不過幾年時間，約柯奇從外界評斷無法站穩NBA，成為主宰聯盟的現象級長人。 路透社

在金塊隊率先搶下今年首張冠軍賽門票後，美國運彩公司也在今天公布最新冠軍與FMVP賠率，其中金塊與球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在這兩項賠率中都高居第一名，而美國媒體也在今天翻出了當年約柯奇參加2014年選秀前的球探報告，一度被認為可能難長留在聯盟之中，與現今在聯盟中的地位有著極大落差。

NBA季後賽邁入尾聲，除了金塊已闖進隊史首度的總冠軍賽外，東區冠軍賽目前熱火隊則是以3：1領先塞爾蒂克隊，而美國運彩公司也在今天公布最新的三隊奪冠以及FMVP賠率，其中金塊在奪冠賠率上以「-210」領先熱火的「+390」和塞爾蒂克的「+460」。

至於在FMVP的競爭上，在今年季後賽不斷用大三元改寫紀錄的金塊約柯奇，則是以「-190」領先熱火巴特勒（Jimmy Butler）的「+440」和塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）的「+550」，而在三大熱門候選人之後的還有金塊穆雷（Jamal Murray）的「+1700」、熱火阿德巴約（Bam Adebayo）的「+2400」和塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）的「+2800」。

而這份賠率也顯示出金塊與約柯奇目前在奪冠與FMVP的受看好程度上，是遠遠超過其他球隊與球員，其中約柯奇在今年季後賽期間也繳出一張平均29.9分、13.3籃板和10.3助攻的平均大三元數據，命中率和三分球命中率也是高水準的5成38與4成74，完全展現現今聯盟第一人的價值。

對於約柯奇今年主宰戰場的演出，金塊總管布斯（Calvin Booth）在近日受訪時就表示，當自己2017年加入金塊制服組時，約柯奇甚至還稱不上聯盟頂尖的長人，「那時候還有很多大個子排在約柯奇的前面，現在一個人都沒有了，他在短時間內成為一名歷史級別的球員。」

而美國媒體也翻出了約柯奇在2014年參加選秀會前的球探報告，當時報告中就提到約柯奇是一名缺乏速度與彈跳能力的普通運動員，可能很難長時間留在NBA當中，缺乏爆發力將限制他的發展空間，而最終他也在選秀第二輪第41順位才中選。

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