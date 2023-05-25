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NBA／莫蘭特IG「bye」後刪文 警方：他只是告別社群

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莫蘭特IG限動上留下「再見」訊息後刪文引發關注。 截圖自莫蘭特限動
莫蘭特IG限動上留下「再見」訊息後刪文引發關注。 截圖自莫蘭特限動

灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）近來因為兩度亮槍風波引發爭議，甚至被認為難逃聯盟再一次的重罰，不過莫蘭特昨天卻突然在社群網站上先是向家人感性告白，然後又留下「再見」訊息後刪文引發關注，而美國警方也隨即前往莫蘭特家中了解狀況，並表示莫蘭特只是想要從社群網站中休息一下。

莫蘭特今年初才因為在社群網站亮槍事件遭到聯盟與球隊的禁賽懲處，沒想到本月中又再一次在社群網站上流傳了一段他持槍的視頻，因而再次被禁止參與球隊活動，且後續可能還將面臨聯盟重罰。

而深陷非議的莫蘭特昨天卻在個人社群媒體上，發布了一段訊息和圖片，寫到「愛你媽媽、愛你爸爸、愛你我的寶貝女孩。」並在最後附上一句「Bye」，引發外界擔心莫蘭特是否因為近日的爭議事件而難以釋懷。

今天美國警方也在得知此事後，隨即前往莫蘭特的住所關切，並對他進行人身安全性的檢查，不過在經檢查後，當地警方也表示莫蘭特一切安好，只是想要短暫告別社群媒體。

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