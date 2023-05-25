NBA／轉移湖人被橫掃話題？聯盟高層：詹皇沒打算退休

湖人在西區冠軍賽被金塊橫掃後，詹姆斯（LeBron James）驚傳考慮退休，完全掩蓋金塊闖進冠軍賽的焦點。對此1位匿名聯盟高層受訪時指出，詹皇只是想轉移被橫掃的話題。

《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）近日撰文分析詹姆斯退休後，湖人的建隊方法，並邀請多名高層討論。其中有位高層認為詹皇根本沒打算退休，「詹姆斯下季會出賽，他只是想改變輿論，現在我們都不討論橫掃的事，而是討論詹姆斯退休，他喜歡控制風向。」

名人堂球星巴克利（Charles Barkley）昨天也在節目表達不滿，「我們都愛詹姆斯，但他還沒真的說出要退休，新聞本該屬於金塊，約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）及金塊球員。」

《The Ringer》記者歐康納（Kevin O'Connor）日前則表示，「這是詹姆斯的談判策略，除非你（湖人）投入所有籌碼，否則我將退休，而詹姆斯想得到的球員正是厄文（Kyrie Irving）。」

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