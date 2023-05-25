NBA／魔獸下季在何處打球？受訪透露想在NBA退休

今年來台效力T1聯盟桃園永豐雲豹隊的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），近期接受美媒訪問時，坦言想在一支NBA球隊結束生涯。

霍華德接受《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）訪問時，說出想重返NBA的願望，「我同時也享受打國際籃球，這經驗是獨一無二的。這和在NBA打球時是不同的考驗，我獲得機會嘗試他，但我也很樂意在NBA球隊結束生涯，希望能再次贏下總冠軍。」

不過霍華德也表示，無法回到NBA也沒關係，因為職業生涯已經感到滿意，「我享受打籃球很長的時間，我感激有機會旅行並在NBA打球，這是最棒的生活。」

37歲的霍華德NBA生涯曾8次入選明星賽，拿下3次年度最佳防守球員、8次最佳陣容、5次最佳防守陣容，生涯場均15.7分11.8籃板1.8阻攻。2020-21年賽季幫助湖人奪冠，2021-22年賽季在湖人打60場比賽後，就沒再獲得NBA球隊青睞。

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