NBA／談「後撤步單腳三分」 約柯奇：這我的招牌

約柯奇(Nikola Jokic)在季後賽大放異彩,幫助金塊擊敗灰狼、太陽、湖人等隊,成為首支晉級總冠軍賽的隊伍。而在率隊過關斬將同時,他似乎也琢磨出了個人招牌動作。

作為可能的系列賽最終戰,湖人第四戰將士用命,在「全力詹」(Lebron James)帶領下,一度在上半場獲得雙位數領先。不過,金塊並沒有就此放棄,而是表現出橫掃對手的決心,於下半場急起直追,帶著五分領先進入末節。

直到比賽剩下2:55秒時,金塊僅以107:104領先湖人,且進攻時間只剩一秒,看來將還給湖人可能追平比分的球權。不過,約柯奇此時跳出來,在戴維斯(Anthony Davis)貼防下,命中高難度的「後撤步單腳三分球」,將領先擴大至六分,湖人反撲氣焰就此熄滅。

NIKOLA JOKIC IS INSANE 🤯



A late ridiculous three-pointer has Denver in the driver's seat down the stretch of Game 4.



🎥 @NBApic.twitter.com/BIXwGvfG5a