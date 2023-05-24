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NBA／談「後撤步單腳三分」 約柯奇：這我的招牌

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇說這球單腳後撤步三分是他的招牌動作。 美聯社
約柯奇說這球單腳後撤步三分是他的招牌動作。 美聯社

約柯奇（Nikola Jokic）在季後賽大放異彩，幫助金塊擊敗灰狼、太陽、湖人等隊，成為首支晉級總冠軍賽的隊伍。而在率隊過關斬將同時，他似乎也琢磨出了個人招牌動作。

作為可能的系列賽最終戰，湖人第四戰將士用命，在「全力詹」（Lebron James）帶領下，一度在上半場獲得雙位數領先。不過，金塊並沒有就此放棄，而是表現出橫掃對手的決心，於下半場急起直追，帶著五分領先進入末節。

直到比賽剩下2：55秒時，金塊僅以107：104領先湖人，且進攻時間只剩一秒，看來將還給湖人可能追平比分的球權。不過，約柯奇此時跳出來，在戴維斯（Anthony Davis）貼防下，命中高難度的「後撤步單腳三分球」，將領先擴大至六分，湖人反撲氣焰就此熄滅。

說到「歐陸長人」、「金雞獨立投籃」等關鍵字，浮上球迷腦海的往往是傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）。然而，昨天過後，約柯奇或許也將與其畫上等號，當記者賽後提到這顆「神仙球」時，他也說道，「你知道嗎？我會說這是我的招牌投籃。」

事實上，約柯奇的後撤步三分，本就是秘密武器之一，只是如今再加上了「單腳」這個高難度要素，再度刷新了人們對這位221公分長人的認知。

金塊 湖人 約柯奇

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