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NBA／熱火輸球仍保持平常心 巴特勒笑談：要聽音樂、喝啤酒

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(中)輸球心態仍很正面。 法新社
巴特勒(中)輸球心態仍很正面。 法新社

熱火東區冠軍賽取得聽牌優勢，但今天卻在主場關門失敗，戰局延續到第5戰。熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）比賽尾聲仍和隊友文森（Gabe Vincent）有說有笑，他賽後也解釋如何備戰下一場比賽。

熱火今天以99比116不敵塞爾蒂克，巴特勒賽後被問到如何調整心態，他表示會繼續做平常做的事，「我們要聽聽音樂，回家喝點啤酒，可能也會喝一些紅酒。我們會微笑，會一起面對難關，然後在客場取得1勝。」

相較巴特勒自在的態度，贏球的塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）反而表情嚴肅，他賽後表示，「我們不希望讓第3戰的失敗定義我們，我們還有漫長又艱困的戰鬥要打。」

NBA季後賽歷史前150次0比3，都沒有球隊逆轉拿下系列賽，其中92個系列賽4場結束；44個系列賽G5結束；11個系列賽打到G6；只有3個系列賽變成搶七大戰。這應是造成兩邊表情差異的主因。

熱火 塞爾蒂克 Jimmy Butler

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