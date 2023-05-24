NBA／熱火輸球仍保持平常心 巴特勒笑談：要聽音樂、喝啤酒

熱火東區冠軍賽取得聽牌優勢，但今天卻在主場關門失敗，戰局延續到第5戰。熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）比賽尾聲仍和隊友文森（Gabe Vincent）有說有笑，他賽後也解釋如何備戰下一場比賽。

Lost a Finals-clinching game?

Boston forced a Game 5 back at home?



Jimmy Butler and Gabe Vincent appeared unbothered late in Game 4 of Heat-Celtics 🤔 pic.twitter.com/Lc1F4c4DdB — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年5月24日

熱火今天以99比116不敵塞爾蒂克，巴特勒賽後被問到如何調整心態，他表示會繼續做平常做的事，「我們要聽聽音樂，回家喝點啤酒，可能也會喝一些紅酒。我們會微笑，會一起面對難關，然後在客場取得1勝。」

“We gon listen to some music, we gon drink some beers… Finna go have some wine... We’re gonna smile, we’re gonna be in this thing together… And we’re gonna go get one on the road.” 😤🔥



— Jimmy Butler on how he avoids getting too low following a loss.pic.twitter.com/t6P8ON1Y41 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年5月24日

相較巴特勒自在的態度，贏球的塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）反而表情嚴肅，他賽後表示，「我們不希望讓第3戰的失敗定義我們，我們還有漫長又艱困的戰鬥要打。」

NBA季後賽歷史前150次0比3，都沒有球隊逆轉拿下系列賽，其中92個系列賽4場結束；44個系列賽G5結束；11個系列賽打到G6；只有3個系列賽變成搶七大戰。這應是造成兩邊表情差異的主因。

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