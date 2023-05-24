快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

蔣經國文膽張祖詒105歲辭世 出版兩部小說兩度打破紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／史馬特對逆轉有信心 巴克利預言：綠衫軍G5會大勝

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克今日在懸崖邊獲得了勝利。 路透社
塞爾蒂克今日在懸崖邊獲得了勝利。 路透社

連輸3場後終於在客場拿下勝利，塞爾蒂克在東區冠軍賽仍以1：3落後熱火，主力後衛史馬特（Ｍarcus Smart）賽後就信心喊話，這系列賽還遠遠沒有結束。

被聽牌後每一戰都是背水一戰的塞爾蒂克，今日終於打出外界期待的表現，在下半場甩開熱火以116：99大勝，為重演波士頓紅襪在大聯盟曾創下的「輸三贏四」大逆轉奇蹟邁開了第一步。

賽後記者會上，塞爾蒂克後為史馬特也解釋沒有退路的心境：「我們必須要一場一場贏下比賽，這是唯一重要的事。我知道情況對球隊相當不利，歷史上沒有人辦到過，但我們是一支無論如何都相信自己，並持續前進的隊伍。『下一場』永遠是關鍵。」他也強調，隊內每位成員都信任彼此。

不只史馬特對逆轉有自信，巴克利（Charles Barkley）也在這一戰看見他們展現了過去三場缺乏的拚勁，因此對綠衫軍深具信心，在節目上大膽預言：「我認為第五場對塞爾蒂克來說是只小菜一碟，他們迸發出了無窮能量，絕對會在下場比賽輕鬆解決熱火」！並預言第六場比賽將成分水嶺，「屆時在邁阿密的第六戰，對熱火而言就是搶七大戰。」

雖然塞爾蒂克靠著表現挽回外界支持，但做出預測的卻是「冥燈」巴克利，綠衫軍球迷恐怕無法太高興。

塞爾蒂克 熱火 史馬特 巴克利

相關新聞

NBA／史馬特對逆轉有信心 巴克利預言：綠衫軍G5會大勝

連輸3場後終於在客場拿下勝利，塞爾蒂克在東區冠軍賽仍以1：3落後熱火，主力後衛史馬特（Ｍarcus Smart）賽後就信心喊話，這系列賽還遠遠沒有結束。 被聽牌後每一戰都是背水一戰的塞爾蒂克，今

NBA／綠衫軍反撲躲過橫掃 熱火巴特勒不擔心：我們愈挫愈勇

第三節原本還握有9分領先，熱火隊卻在主場錯失「橫掃」塞爾蒂克隊機會，遭「綠衫軍」打出18：0狂攻，最終以99：116吞敗...

NBA／同城紅襪曾完成0比3逆轉 歐提茲對塞爾蒂克信心喊話

塞爾蒂克在東區冠軍賽陷入0比3落後，同屬波士頓的MLB紅襪隊名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz），賽前對綠衫軍信心喊話，最終發揮功效，以116比99擊退熱火，系列賽扳回一城。 NB

NBA／湖人總管、隊友盼詹皇別退休 里夫斯：想再和你打球

湖人在昨天遭到金塊於西區冠軍賽橫掃後，球隊一哥詹姆斯（LeBron James）也拋出了將在休賽季考慮是否繼續球員生涯的...

NBA／有望獲得近億美元大約 里夫斯卻只想成高球場會員

湖人在昨天於西區冠軍賽遭到金塊橫掃後，休賽季期間將面臨陣容重整的考驗，而在今天也傳出湖人球團將不惜代價匹配其他球隊對里夫...

NBA／羅素感覺良好外界仍視為戰犯 亞瑞納斯狠批：滾出球隊

季中重回洛杉磯的羅素（D'Angelo Russell），因在西區冠軍賽的低迷表現，成為球迷指責對象，雖然本人對未來依然抱持樂觀態度，卻被退役球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）潑

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦