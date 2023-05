NBA／史馬特對逆轉有信心 巴克利預言：綠衫軍G5會大勝

連輸3場後終於在客場拿下勝利,塞爾蒂克在東區冠軍賽仍以1:3落後熱火,主力後衛史馬特(Marcus Smart)賽後就信心喊話,這系列賽還遠遠沒有結束。

被聽牌後每一戰都是背水一戰的塞爾蒂克,今日終於打出外界期待的表現,在下半場甩開熱火以116:99大勝,為重演波士頓紅襪在大聯盟曾創下的「輸三贏四」大逆轉奇蹟邁開了第一步。

賽後記者會上,塞爾蒂克後為史馬特也解釋沒有退路的心境:「我們必須要一場一場贏下比賽,這是唯一重要的事。我知道情況對球隊相當不利,歷史上沒有人辦到過,但我們是一支無論如何都相信自己,並持續前進的隊伍。『下一場』永遠是關鍵。」他也強調,隊內每位成員都信任彼此。

"We're taking it one game at a time... we understand the odds are stacked against us." Marcus Smart talks about the key to getting another win in Game 5 pic.twitter.com/Xv3YB6DFoQ

不只史馬特對逆轉有自信,巴克利(Charles Barkley)也在這一戰看見他們展現了過去三場缺乏的拚勁,因此對綠衫軍深具信心,在節目上大膽預言:「我認為第五場對塞爾蒂克來說是只小菜一碟,他們迸發出了無窮能量,絕對會在下場比賽輕鬆解決熱火」!並預言第六場比賽將成分水嶺,「屆時在邁阿密的第六戰,對熱火而言就是搶七大戰。」

雖然塞爾蒂克靠著表現挽回外界支持,但做出預測的卻是「冥燈」巴克利,綠衫軍球迷恐怕無法太高興。

"I think Game 5 is gonna be a cakewalk for the Celtics… I think they gonna kill Miami the next game. Imma tell you something else, Game 6 in Miami gonna be Game 7 for Miami."



— Charles Barkleypic.twitter.com/CjxUAx0hKM