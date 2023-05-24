NBA／史馬特對逆轉有信心 巴克利預言：綠衫軍G5會大勝

連輸3場後終於在客場拿下勝利，塞爾蒂克在東區冠軍賽仍以1：3落後熱火，主力後衛史馬特（Ｍarcus Smart）賽後就信心喊話，這系列賽還遠遠沒有結束。

被聽牌後每一戰都是背水一戰的塞爾蒂克，今日終於打出外界期待的表現，在下半場甩開熱火以116：99大勝，為重演波士頓紅襪在大聯盟曾創下的「輸三贏四」大逆轉奇蹟邁開了第一步。

賽後記者會上，塞爾蒂克後為史馬特也解釋沒有退路的心境：「我們必須要一場一場贏下比賽，這是唯一重要的事。我知道情況對球隊相當不利，歷史上沒有人辦到過，但我們是一支無論如何都相信自己，並持續前進的隊伍。『下一場』永遠是關鍵。」他也強調，隊內每位成員都信任彼此。

"We're taking it one game at a time... we understand the odds are stacked against us."



Marcus Smart talks about the key to getting another win in Game 5 pic.twitter.com/Xv3YB6DFoQ — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 24, 2023

不只史馬特對逆轉有自信，巴克利（Charles Barkley）也在這一戰看見他們展現了過去三場缺乏的拚勁，因此對綠衫軍深具信心，在節目上大膽預言：「我認為第五場對塞爾蒂克來說是只小菜一碟，他們迸發出了無窮能量，絕對會在下場比賽輕鬆解決熱火」！並預言第六場比賽將成分水嶺，「屆時在邁阿密的第六戰，對熱火而言就是搶七大戰。」

雖然塞爾蒂克靠著表現挽回外界支持，但做出預測的卻是「冥燈」巴克利，綠衫軍球迷恐怕無法太高興。

"I think Game 5 is gonna be a cakewalk for the Celtics… I think they gonna kill Miami the next game. Imma tell you something else, Game 6 in Miami gonna be Game 7 for Miami."



— Charles Barkleypic.twitter.com/CjxUAx0hKM — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 24, 2023

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