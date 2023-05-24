NBA／湖人總管、隊友盼詹皇別退休 里夫斯：想再和你打球

湖人在昨天遭到金塊於西區冠軍賽橫掃後，球隊一哥詹姆斯（LeBron James）也拋出了將在休賽季考慮是否繼續球員生涯的震撼彈，而湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在今天受訪時就直言，如果詹姆斯認為生涯到了轉折點，他肯定會給予支持，但他也希望詹姆斯能夠繼續打下去。

38歲的詹姆斯本季帶領湖人再度挺進西區總冠軍賽，不過卻遭金塊橫掃出局，無緣重回總冠軍賽舞台，而在昨天接受ESPN專訪時，他也透露將重新思考未來，甚至是是否結束球員生涯。

而湖人總管佩林卡在今天受訪時就直言，自己會在適當的時間與詹姆斯聊聊，但他也強調詹姆斯有權決定是否要為籃球付出更多，「詹姆斯為籃球運動作出的貢獻與所有打過籃球的人一樣多，當你做到這樣時，你有權決定是否要付出更多。」

佩林卡強調，儘管詹姆斯是聯盟的看板人物，但他也是個人，職業生涯總是會遇到轉折點，「而我們的工作就是支持球隊中的任何球員，如果他們認為自己到達了職業生涯的轉折點，除了支持以外我們沒有其他想法，顯然我們都希望他的職業生涯能繼續下去，但我們會再給他一點時間。」

而湖人隊友羅素（D'Angelo Russell）也直言，如果詹姆斯在此時選擇離開球場，肯定會讓他覺得太瘋狂，「如果他退休了那就真的太瘋狂了，尤其是我覺得他油箱裡還有很多油。」

布朗（Troy Brown Jr.）也說：「我覺得這就是人性，在他這個年紀並且還要打出這樣的水準，他的身體肯定要承受很多，我的意思是我們不會因為這樣而責怪他，但就我個人認為，依照他對於比賽的熱忱，他會繼續留下來。」

至於里夫斯（Austin Reaves）更是在昨天比賽後傳訊息給詹姆斯，表達對於他的感謝與信任，「我給他發了訊息，感謝他接受我、信任我、給我機會做自己，還幫助我們贏得比賽。你肯定永遠不會想看到像他這樣的球員退休，因為他那麼的出色，從2003年中選以來，他就是聯盟的招牌，不管是他做出的貢獻，還是現在依舊保有的實力，我都希望他能在下賽季回歸，我想再和他一起打球。」

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