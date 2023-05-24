NBA／有望獲得近億美元大約 里夫斯卻只想成高球場會員

湖人在昨天於西區冠軍賽遭到金塊橫掃後，休賽季期間將面臨陣容重整的考驗，而在今天也傳出湖人球團將不惜代價匹配其他球隊對里夫斯（Austin Reaves）與八村壘的報價，來確保這兩位年輕好手能夠留隊，而外界也預估本賽季打出亮眼表現的里夫斯可望獲得一張總值近億美元的大合約。

里夫斯儘管在2021年投入選秀會未獲得任何球隊青睞，不過過去兩個賽季在湖人逐漸站穩腳步，甚至成為湖人不可缺少的主力輪替球員之一，本賽季他也繳出一張平均13分、3.4助攻、3籃板的數據，來到季後賽後的16場比賽，他不僅場場先發，更是將個人數據提升到16.9分、4.6助攻、4.4籃板。

而在湖人遭到淘汰後，里夫斯與今年季中才被交易來的八村壘也將成為受限自由球員，儘管聯盟其他隊伍將能對兩人進行報價，但也傳出湖人將會全力匹配其他球隊開出的報價，讓兩人在下賽季繼續披上湖人戰袍。

不過想要留下里夫斯，聯盟一名匿名總管也透露，湖人恐將付出一張4年近1億美元的合約，他也以去年休賽季期間勇士與波爾（Jordan Poole）、熱火與赫洛（Tyler Herro）、尼克與巴瑞特（RJ Barrett）都簽下4年破億美元的合約為例，認為里夫斯雖然依照規定無法拿到與他們相仿的合約，但肯定也相去不遠。

而里夫斯也直言自己確實想要續留湖人，因為自己已經把這裡當作家一樣看待，當被問到可能獲得一張大合約，並將如何利用這筆錢時，他則說：「我會想要成為高爾夫球場的會員，因為我不是很喜歡車子或是時尚的東西，但我家人的願望依舊會擺在第一位，之後才是高爾夫球。」

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