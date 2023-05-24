NBA／同城紅襪曾完成0比3逆轉 歐提茲對塞爾蒂克信心喊話

塞爾蒂克在東區冠軍賽陷入0比3落後，同屬波士頓的MLB紅襪隊名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz），賽前對綠衫軍信心喊話，最終發揮功效，以116比99擊退熱火，系列賽扳回一城。

NBA史上出現150次0比3情況，沒有球隊能逆轉拿下系列賽。不過MLB倒是曾發生過1次，2004年美聯冠軍賽紅襪0比3落後世仇洋基隊，歐提茲率領紅襪完成奇蹟，連贏4場闖進世界大賽，並拿下最終冠軍破除「貝比魯斯魔咒」。

紅襪隊「老爹」歐提茲。 美聯社

歐提茲在一場慈善高爾夫賽談到塞爾蒂克的困境時表示，「沒有比現在更好的時機，如果籃球能做到，那肯定會發生在同一座城市，你懂我在說什麼嗎？」

歐提茲接著對綠衫軍信心喊話，「被對手3比0後有2個選擇，一個是放棄，另一個是振作。在職業運動裡，你不能選擇放棄，反正都跌到谷底了，就一步一步來，不用去想一次贏3場。」

事實上對波士頓來說，沒有比歐提茲更適合的激勵人選了，塞爾蒂克今天就成功克服被橫掃壓力，搶下系列賽首勝，踏出逆轉第一步。值得一提的是，洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）和「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）都現身熱火主場觀戰，他們都是當年被逆轉的洋基隊成員，轉播單位TNT還刻意播出紅襪當年逆轉的畫面。

Alex Rodriguez and Derek Jeter are in the house, giving TNT the perfect transition. pic.twitter.com/d9R584Qsem — Awful Announcing (@awfulannouncing) 2023年5月24日

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