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NBA／與哈登在休士頓重聚？貝佛利：非常有可能

聯合新聞網／ 綜合報導
貝佛利透露自己有很高機率與哈登在火箭重聚。 路透通訊社
貝佛利透露自己有很高機率與哈登在火箭重聚。 路透通訊社

隨著76人止步第二輪，外界均認為哈登（James Harden）會選擇跳出合約，挑戰生涯最後一筆大約，並且盛傳他將回歸火箭。而即將在7月成為自由球員的前隊友貝佛利（Patrick Beverley），就認定他有很高機率與哈登在休士頓重逢。

哈登有望與火箭再續前緣的消息，一開始並不為人相信，但在相關新聞越來越多，且與安比德（Joel Embiid）的雙人組再一次止步二輪後，哈登下季二度披上紅色戰袍的畫面，在球迷腦中變得越來越清晰。

於此同時，原為公牛效力的貝佛利，也會在夏天尋找新東家，而日前媒體指出，火箭正在尋找具領導力的後衛老將，這正與貝佛利的角色不謀而合。在一檔籃球節目中，當主持人詢問貝佛利：「你真的覺得，哈登會回歸休士頓，且你也有機會跟他重聚嗎？」他也馬上回答：「非常有可能」，主持人二度確認詢問時，也再次點頭強調機率很高。

哈登與貝佛利都是在2012-13賽季開始為火箭打球，前者剛從「雷霆三少」轉為「火箭少主」；後者甫自俄羅斯聯賽回到NBA，並在隔年取代林書豪先發位置，與哈登成為球隊後場搭檔，兩人曾於2014-15賽季一同幫助隊伍殺入西區總決賽。

76人 公牛 火箭 貝佛利 哈登

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