NBA／與哈登在休士頓重聚？貝佛利：非常有可能

隨著76人止步第二輪,外界均認為哈登(James Harden)會選擇跳出合約,挑戰生涯最後一筆大約,並且盛傳他將回歸火箭。而即將在7月成為自由球員的前隊友貝佛利(Patrick Beverley),就認定他有很高機率與哈登在休士頓重逢。

哈登有望與火箭再續前緣的消息,一開始並不為人相信,但在相關新聞越來越多,且與安比德(Joel Embiid)的雙人組再一次止步二輪後,哈登下季二度披上紅色戰袍的畫面,在球迷腦中變得越來越清晰。

於此同時,原為公牛效力的貝佛利,也會在夏天尋找新東家,而日前媒體指出,火箭正在尋找具領導力的後衛老將,這正與貝佛利的角色不謀而合。在一檔籃球節目中,當主持人詢問貝佛利:「你真的覺得,哈登會回歸休士頓,且你也有機會跟他重聚嗎?」他也馬上回答:「非常有可能」,主持人二度確認詢問時,也再次點頭強調機率很高。

Rone: “Do you really think that James Harden is going to go back to Houston and is there any chance of you reuniting with him?”



Patrick Beverley: “Very highly.”



R: “Very high chance of you going back to Houston?”



PB: “Very highly.” 👀



