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NBA／綠衫軍客場續命 泰托姆：球隊打出自己節奏
NBA從季後賽改採7戰4勝制後，從沒發生東、西區決賽同時「橫掃」情形，塞爾蒂克隊今天也避免成為不名譽紀錄成員，轟下全場最高33分的泰托姆（Jayson Tatum）說：「我們會試著在這賽季續命。」
「綠衫軍」面臨輸球就結束賽季的劣勢，今天靠第三節一波瘋狂的18：0攻勢逆轉熱火，最終以116：99拿下第4戰勝利，團隊也希望今天成為東區決賽轉捩點，繼續延長戰線。
泰托姆提到，球隊今天打出自己節奏，且有共同目標，「當你看到上籃、罰球都能取分，跳投也開始感覺簡單許多。」
塞爾蒂克團隊6人得分兩位數，除泰托姆飆分，布朗（Jaylen Brown）也有17分，團隊更有45投18中的三分球，外線命中率達到4成。
不過雖在客場續命，第一年率塞爾蒂克的總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）仍強調，球隊沒本錢放鬆，「我們下一場必須保持相同的強度，同樣的心態和相同的專注力。」
「我們沒有選擇，這是繼續或結束的驟死戰，必須團結一起。」馬祖拉說。
東區決賽第5戰將於台灣時間周五早上8點半舉行。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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