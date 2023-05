NBA／羅素感覺良好外界仍視為戰犯 亞瑞納斯狠批：滾出球隊

季中重回洛杉磯的羅素(D'Angelo Russell),因在西區冠軍賽的低迷表現,成為球迷指責對象,雖然本人對未來依然抱持樂觀態度,卻被退役球星「零號探員」亞瑞納斯(Gilbert Arenas)潑了一桶冷水。

羅素季後賽狀態起伏很大,至少第二輪對戰勇士仍有亮點,但他在對上金塊四場比賽卻沒一場能提,只有第二戰得分上雙,最後兩場更被拔除先發,各只拿下3、4分,且系列賽15次三分出手僅得手2球,與例行賽能以近四成三分命中率,砍下場均17.8分判若兩人。

繳出如此表現,外界幾乎已定調,羅素就是湖人淘汰最大戰犯,不過,當記者詢問,他會如何在休賽季調整自己時,他仍自信回應,「我感覺自己很好,也不擔心我打的球賽;我了解自己作為一個球員,扮演什麼樣的角色,也知道自己能力所在;我明白自己能為球隊帶來勝利,也能比任何控球後衛、得分後衛還要優秀」,他也說休賽季期間最重要的就是要好好照顧身體,並針對自己不足處再精進。

