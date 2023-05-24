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NBA／羅素感覺良好外界仍視為戰犯 亞瑞納斯狠批：滾出球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
羅素於西區總決賽發揮不佳，被外界視為戰犯。 美聯社
羅素於西區總決賽發揮不佳，被外界視為戰犯。 美聯社

季中重回洛杉磯的羅素（D'Angelo Russell），因在西區冠軍賽的低迷表現，成為球迷指責對象，雖然本人對未來依然抱持樂觀態度，卻被退役球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）潑了一桶冷水。

羅素季後賽狀態起伏很大，至少第二輪對戰勇士仍有亮點，但他在對上金塊四場比賽卻沒一場能提，只有第二戰得分上雙，最後兩場更被拔除先發，各只拿下3、4分，且系列賽15次三分出手僅得手2球，與例行賽能以近四成三分命中率，砍下場均17.8分判若兩人。

繳出如此表現，外界幾乎已定調，羅素就是湖人淘汰最大戰犯，不過，當記者詢問，他會如何在休賽季調整自己時，他仍自信回應，「我感覺自己很好，也不擔心我打的球賽；我了解自己作為一個球員，扮演什麼樣的角色，也知道自己能力所在；我明白自己能為球隊帶來勝利，也能比任何控球後衛、得分後衛還要優秀」，他也說休賽季期間最重要的就是要好好照顧身體，並針對自己不足處再精進。

不過退役球星亞瑞納斯對羅素的表現倒是毫不留情在節目中狠批，自己若有決定權，絕對會把他踢出隊伍，「他在上一場賽後練投了多少球？可能有200！結果他在第四場只命中兩球？滾出我的球隊！」

羅素將在夏天獲得自由之身，他的低迷不僅讓湖人遭淘汰，也傷害到自身行情，到時若續約價碼談不攏，亞瑞納斯的「滾出球隊」可能會成神預言。

湖人 羅素

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