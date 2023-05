NBA／曾率詹皇、AD奪冠 76人面試前湖人教頭佛蓋爾

季後賽表現成為教頭墳場,本季有多支球隊被淘汰後與教練分道揚鑣,也意味著有多支球隊得尋覓新帥,炒掉瑞佛斯(Doc Rivers)的76人隊稍早便傳出,與前湖人總教練佛蓋爾(Frank Vogel)搭上線。

佛蓋爾於2010-11賽季,在溜馬首度成為總教練,帶隊六年最佳曾基是闖入東區總決賽。雖然轉往魔術的兩年間並未繳出好成績,佛蓋爾卻在接下湖人帥位首年,在詹姆斯(Lebron James)、戴維斯(Anthony Davis)幫助下,為球隊獲得平聯盟紀錄的隊史第17冠。

不過佛蓋爾並未就此坐穩帥位,他在2020-21賽季於首輪被太陽淘汰衛冕失利、上季又無法有效整合衛斯特布魯克(Russell Westbrook)加入後的湖人三巨頭,再次無緣季後賽,球季結束後就遭到解雇,並一路待業至今。

雖然執教生涯有2度被球隊提前開除歷史,但佛蓋爾的奪冠經驗,仍讓他屢屢出現在球隊聘用教練的雷達中。根據《NBC Sports》記者克拉克,近期踢走瑞佛斯(Doc Rivers)的76人,就將他視為潛在接替人選,「消息表示,76人今天已和佛蓋爾就總教練一職進行面試。」

不過佛蓋爾競爭者並不少,據傳包含今年季後賽丟掉烏紗帽的前暴龍教頭諾斯(Nick Nurse)、前太陽教頭威廉斯(Monty Williams)、前公鹿教頭(Mike Budenholzer),執教空窗3年的丹東尼(Mike D'Antoni),以及退役名將卡塞爾(Sam Cassell)都是人選之一。

然而佛蓋爾和費城有些許淵源,約20年前他離開初出茅廬的塞爾蒂克後,就是到76人擔任助教,即便年代已十分久遠,這層關係可能讓他有機會脫穎而出。

Source says Frank Vogel interviewed with the Sixers today for their head coaching job



Frank is a Wildwood native and won an NBA Championship with the Lakers 3 years ago pic.twitter.com/BiSexN0NLI