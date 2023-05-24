快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

蔣經國文膽張祖詒105歲辭世 出版兩部小說兩度打破紀錄

NBA／曾率詹皇、AD奪冠 76人面試前湖人教頭佛蓋爾

聯合新聞網／ 綜合報導
佛蓋爾執教生涯目前留下431勝、389負的成績。 路透社
佛蓋爾執教生涯目前留下431勝、389負的成績。 路透社

季後賽表現成為教頭墳場，本季有多支球隊被淘汰後與教練分道揚鑣，也意味著有多支球隊得尋覓新帥，炒掉瑞佛斯(Doc Rivers)的76人隊稍早便傳出，與前湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）搭上線。

佛蓋爾於2010-11賽季，在溜馬首度成為總教練，帶隊六年最佳曾基是闖入東區總決賽。雖然轉往魔術的兩年間並未繳出好成績，佛蓋爾卻在接下湖人帥位首年，在詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）幫助下，為球隊獲得平聯盟紀錄的隊史第17冠。

不過佛蓋爾並未就此坐穩帥位，他在2020-21賽季於首輪被太陽淘汰衛冕失利、上季又無法有效整合衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加入後的湖人三巨頭，再次無緣季後賽，球季結束後就遭到解雇，並一路待業至今。

雖然執教生涯有2度被球隊提前開除歷史，但佛蓋爾的奪冠經驗，仍讓他屢屢出現在球隊聘用教練的雷達中。根據《NBC Sports》記者克拉克，近期踢走瑞佛斯（Doc Rivers）的76人，就將他視為潛在接替人選，「消息表示，76人今天已和佛蓋爾就總教練一職進行面試。」

不過佛蓋爾競爭者並不少，據傳包含今年季後賽丟掉烏紗帽的前暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）、前太陽教頭威廉斯（Monty Williams）、前公鹿教頭（Mike Budenholzer），執教空窗3年的丹東尼（Mike D'Antoni），以及退役名將卡塞爾（Sam Cassell）都是人選之一。

然而佛蓋爾和費城有些許淵源，約20年前他離開初出茅廬的塞爾蒂克後，就是到76人擔任助教，即便年代已十分久遠，這層關係可能讓他有機會脫穎而出。

湖人 76人

相關新聞

NBA／史馬特對逆轉有信心 巴克利預言：綠衫軍G5會大勝

連輸3場後終於在客場拿下勝利，塞爾蒂克在東區冠軍賽仍以1：3落後熱火，主力後衛史馬特（Ｍarcus Smart）賽後就信心喊話，這系列賽還遠遠沒有結束。 被聽牌後每一戰都是背水一戰的塞爾蒂克，今

NBA／綠衫軍反撲躲過橫掃 熱火巴特勒不擔心：我們愈挫愈勇

第三節原本還握有9分領先，熱火隊卻在主場錯失「橫掃」塞爾蒂克隊機會，遭「綠衫軍」打出18：0狂攻，最終以99：116吞敗...

NBA／同城紅襪曾完成0比3逆轉 歐提茲對塞爾蒂克信心喊話

塞爾蒂克在東區冠軍賽陷入0比3落後，同屬波士頓的MLB紅襪隊名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz），賽前對綠衫軍信心喊話，最終發揮功效，以116比99擊退熱火，系列賽扳回一城。 NB

NBA／湖人總管、隊友盼詹皇別退休 里夫斯：想再和你打球

湖人在昨天遭到金塊於西區冠軍賽橫掃後，球隊一哥詹姆斯（LeBron James）也拋出了將在休賽季考慮是否繼續球員生涯的...

NBA／有望獲得近億美元大約 里夫斯卻只想成高球場會員

湖人在昨天於西區冠軍賽遭到金塊橫掃後，休賽季期間將面臨陣容重整的考驗，而在今天也傳出湖人球團將不惜代價匹配其他球隊對里夫...

NBA／羅素感覺良好外界仍視為戰犯 亞瑞納斯狠批：滾出球隊

季中重回洛杉磯的羅素（D'Angelo Russell），因在西區冠軍賽的低迷表現，成為球迷指責對象，雖然本人對未來依然抱持樂觀態度，卻被退役球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）潑

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦