NBA／綠衫軍反撲躲過橫掃 熱火巴特勒不擔心：我們愈挫愈勇

第三節原本還握有9分領先，熱火隊卻在主場錯失「橫掃」塞爾蒂克隊機會，遭「綠衫軍」打出18：0狂攻，最終以99：116吞敗，不過熱火當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）強調自家球隊愈挫愈勇，下戰會有更好表現。

今天仍有全隊最高29分的巴特勒表示，今天的落敗讓球隊知道要準備更多精力，「我們要打得像是退無可退，我相信今年不論何時，當我們能按照自己方式打球，我們就能表現更好。」

塞爾蒂克今天第三節瘋狂攻勢中，全隊7投6中，包括4投全把握的外線出手，不過熱火系列賽仍取得3勝1敗的「聽牌」優勢，且史上沒有球隊能從系列賽0比3落後到連勝4場逆轉。

貢獻10分的熱火禁區大將阿德巴約（Bam Adebayo）說：「我們總是說，最後一場會是最難拿下的一場，我知道他們會絕地逢生。」

熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）也說，對手今天表現優於自己，「必須給他們肯定，毫無疑問。」他坦言，並沒想過會如此情形，「他們值得這一勝，我們必須重組，準備好在波士頓（第5戰）的絕佳機會。」

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