NBA／熱火關門戰輸球 巴特勒還遭罰款77萬

熱火隊今天挑戰「橫掃」塞爾蒂克隊失敗，賽前當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）還領到一張2萬5000美元（約76萬9千新台幣）罰款，原因是東區決賽第3戰後沒有接受媒體訪問。

熱火第3戰以128：102大勝「綠衫軍」，但巴特勒沒有受訪遭罰，聯盟今天公布罰則；接續登場的第4戰，塞爾蒂克展開反撲，以116：99勝場開張，避免連輸4場結束賽季。

巴特勒今天仍有29分、9籃板、5助攻演出，但第三節被塞爾蒂克打出38：23攻勢，讓戰線延長到台灣時間周五早上的第5戰。

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