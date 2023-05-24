聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／熱火關門戰輸球 巴特勒還遭罰款77萬
熱火隊今天挑戰「橫掃」塞爾蒂克隊失敗，賽前當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）還領到一張2萬5000美元（約76萬9千新台幣）罰款，原因是東區決賽第3戰後沒有接受媒體訪問。
熱火第3戰以128：102大勝「綠衫軍」，但巴特勒沒有受訪遭罰，聯盟今天公布罰則；接續登場的第4戰，塞爾蒂克展開反撲，以116：99勝場開張，避免連輸4場結束賽季。
巴特勒今天仍有29分、9籃板、5助攻演出，但第三節被塞爾蒂克打出38：23攻勢，讓戰線延長到台灣時間周五早上的第5戰。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言