NBA／若爭取哈登鳳還巢計畫失敗 美媒：迎回保羅是B計畫

近期哈登（James Harden）鳳還巢休士頓的傳言四起，而有美媒認為，若太陽有意交易保羅（Chris Paul），就會是火箭爭取哈登失利的B計畫。

自哈登被交易至籃網後，火箭開啟了重建之路。這幾年來，即便陣中已累積格林（Jalen Green）、森根(Alperen Sengun)、史密斯（Jabari Smith Jr）等年輕潛力，球隊戰績卻未有起色，屢屢在西區排後段班，總教練西拉斯（Stephen Silas）也因此下台，日前已確定將由前綠衫軍教頭尤多卡（Ime Udoka）接任。

根據《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）透露，火箭為了甩掉輸球文化、重回正軌，亟欲找來具領導力與經驗的球員，並且優先瞄準資深後衛，報到中指出：「就算迎回哈登的計畫失敗，球隊仍會考慮康利（Mike Conley）、克拉克森（Jordan Clarkson）、迪文森佐（Donte DiVincenzo），甚至是曾披上火箭戰袍的保羅都是人選。」

而在《Bleacher Report》寫手扎克爾（Joseph Zucker）眼中，保羅正是火箭年輕新星們最好的導師，他說：「38歲的保羅是名睿智老將。他曾幫助雷霆潛力新秀--目前已成球隊少主的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獲得超乎預期的成長，甚至季後賽能和哈登帶領的火箭戰至搶七。」

不過，即便保羅對火箭而言是個好選擇，他目前有約在身、一心要拚生涯首冠，很難想像會再去帶領重建球隊，且據傳太陽仍有意執行選擇權續留，火箭想迎回這名老將恐有難度。

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