聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／塞爾蒂克第三節絕地大反撲 泰托姆飆33分阻止熱火關門
東區冠軍賽熱火取得聽牌優勢，有望在自家主場封王。不過塞爾蒂克終於在第三節展開大反撲，打出一波16比0的攻勢徹底扭轉戰局，終場以116：99擊敗熱火，下一戰將重返波士頓。
塞爾蒂克浪費開局6分領先，被熱火打出11比2攻勢，首節打完反而落後6分。第二節綠衫軍一度超前比分，但熱火在本節尾聲又靠防守和罰球要回領先，半場打完以56比50領先。
第三節綠衫軍終於打出系列賽最佳表現，一波16比0的攻勢徹底扭轉戰局，其中球星泰托姆（Jayson Tatum）單節得到14分，熱火靠著巴特勒（Jimmy Butler）單節15分苦苦支撐，三節打完反而落後9分。
末節熱火進攻徹底熄火，前6分鐘只得4分，綠衫軍則一路高歌猛進，將分差拉開到17分。綠衫軍隨後穩扎穩打，收下比賽勝利。
塞爾蒂克全隊6人得分上雙，其中泰托姆拿到33分11籃板7助攻，布朗（Jaylen Brown）攻下17分。熱火的部分，巴特勒砍下29分9籃板5助攻，文森（Gabe Vincent）進帳17分，馬丁（Caleb Martin）16分。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言