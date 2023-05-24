NBA／塞爾蒂克第三節絕地大反撲 泰托姆飆33分阻止熱火關門

東區冠軍賽熱火取得聽牌優勢，有望在自家主場封王。不過塞爾蒂克終於在第三節展開大反撲，打出一波16比0的攻勢徹底扭轉戰局，終場以116：99擊敗熱火，下一戰將重返波士頓。

塞爾蒂克浪費開局6分領先，被熱火打出11比2攻勢，首節打完反而落後6分。第二節綠衫軍一度超前比分，但熱火在本節尾聲又靠防守和罰球要回領先，半場打完以56比50領先。

第三節綠衫軍終於打出系列賽最佳表現，一波16比0的攻勢徹底扭轉戰局，其中球星泰托姆（Jayson Tatum）單節得到14分，熱火靠著巴特勒（Jimmy Butler）單節15分苦苦支撐，三節打完反而落後9分。

末節熱火進攻徹底熄火，前6分鐘只得4分，綠衫軍則一路高歌猛進，將分差拉開到17分。綠衫軍隨後穩扎穩打，收下比賽勝利。

塞爾蒂克全隊6人得分上雙，其中泰托姆拿到33分11籃板7助攻，布朗（Jaylen Brown）攻下17分。熱火的部分，巴特勒砍下29分9籃板5助攻，文森（Gabe Vincent）進帳17分，馬丁（Caleb Martin）16分。

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