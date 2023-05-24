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NBA／湖人尊重詹皇有退休權利 漢姆笑稱輸球後自己也想退

中央社／ 洛杉磯23日綜合外電報導
詹姆斯丟出考慮退休震撼彈。 路透社
詹姆斯丟出考慮退休震撼彈。 路透社

NBA湖人無緣爭冠，看板球星詹姆斯傳出考慮退休的驚人之語，球隊總經理佩林卡（Rob Pelinka）表示，他希望詹姆斯能繼續打，但也認為詹姆斯「有權選擇」退休。

詹姆斯（LeBron James）在美國職籃NBA西區冠軍賽第4戰轟下40分，但隊史曾獲17座總冠軍的洛杉磯湖人仍以111比113敗給丹佛金塊，在系列賽遭0比4橫掃，無緣前進總冠軍賽。

38歲的詹姆斯當天稍晚告訴體育電視頻道ESPN，他正考慮是否要將自己20年璀璨的NBA生涯劃上句點。他的這番發言，讓整個籃球界大為震驚。

詹姆斯暗示考慮退休，讓湖人高層在內的所有人都措手不及，他去年8月才和湖人續約兩年。

佩林卡今天表示，近期會和總教練漢姆（Darvin Ham）一起與詹姆斯面談，好好討論他的未來。佩林卡也強調，湖人尊重詹姆斯所做的任何選擇，「未來幾天內，我和總教練就會與詹姆斯談談。」

「大家都知道他完全能自己作主，我們希望能在適當的時機進行對話。但我要說，詹姆斯為籃球已付出的，不亞於任何打過球的人。當你如此的時候，就有權決定是否還要付出更多」，佩林卡認為，詹姆斯可能已經走到職業生涯的轉折點，「當隊上任何球員的職業生涯走到了轉折點，我們在湖人球團的工作就是給予他們支持，詹姆斯身邊有很多很棒的人，我很確定他會和他們討論。我們只會支持詹姆斯，不會有其他意見。」

「當然，我們希望他的職業生涯能夠延續下去，但也盼能給他時間來迎接那個轉折點，並適時給予支持」，佩林卡說。

湖人教頭漢姆。 路透社
湖人教頭漢姆。 路透社

漢姆附和佩林卡的評論，他先讚許詹姆斯在湖人這個開低走高球季的投入。湖人在球季開打時，戰績僅2勝10負，但在重新整頓後，一路殺進季後賽，並打到西區冠軍賽才敗下陣來。

這位教頭也打趣地表示，「我昨晚也覺得自己準備要退休了，但老實說，我認為詹姆斯有權決定他想做的任何事」。

「我能對他表達的只有感謝，特別是他，因為在我首度執掌兵符之際，他是我手上最好的牌。我在這個圈子很久了，整年下來，他是我身邊最挺我、最有智慧、最善於溝通的人。在我和教練團有需要時，他總會打先鋒，並與我們同在。所以他絕對有權，決定他想怎麼做。」

此外佩林卡也對新球季發表看法，在規劃球隊的未來時，湖人希望能保留目前的核心陣容，「我們十分為這群人感到驕傲，維持這樣的陣容將會非常重要。我們被一支保有穩定陣容的球隊淘汰，他們就是由同一群球員一起打了好幾個球季，如今也證明了那是球隊該走的路。因此，維持陣容的穩定，是我們重要優先項目。」

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