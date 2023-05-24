NBA／遭金塊橫掃後俯首稱臣 詹姆斯：聯手AD後遇過最強對手

約柯奇（Nikola Jokic）帶領的金塊昨日將湖人4戰橫掃出局，讓「詹皇」詹姆斯（LeBron James）生涯第3次遭到對手橫掃，不過他賽後相當服氣，稱金塊是他加入湖人後、在季後賽碰過最強的球隊。

事實上金塊這四場贏得不算輕鬆，幾乎每場都到末節才分出勝負，但從比賽細節來看，丹佛大軍無論攻守都勝出紫金軍團一籌，即便詹姆斯第四戰開啟「全力詹」模式全場砍進40分，金塊仍在約柯奇於讀秒階段平手時攻進致勝上籃，全隊再擋住詹姆斯的最後一擊，以113：111氣走湖人，隊史首次晉級總冠軍賽。

詹姆斯於賽後記者會受訪時表示，本季的金塊確實是他轉戰湖人後遇過最難纏的對手，「我進來前才和AD在更衣室討論，我們有個共識，金塊應該是我們合作這四年來，遇過最強的隊伍。」

「這支團隊組成相當縝密，能得分、會投籃、有持球組織者，加上球商、高度、板凳深度兼具」，詹姆斯如此解釋，此外他強調金塊有約柯奇擔任這支球隊的大腦，整個系列賽又不斷投進神仙球，包含此戰的「金雞獨立三分球」，讓金塊真的難以抵擋。

詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）合體後，湖人曾在季後賽對上拓荒者、火箭、金塊、熱火、太陽、灰熊、勇士等隊。事實上湖人曾在2020年與金塊會師西區冠軍賽，當時湖人在雙星帶領下系列賽以4：1淘汰對手，如今風水輪流轉，如今的金塊更為強盛，約柯奇這回親手送詹姆斯結束賽季，似乎也代表聯盟已邁入世代交替。

LeBron said he and AD agreed the Nuggets were probably the best team they’ve faced in a playoff series. He then literally tipped his cap to Joker pic.twitter.com/gkuulg1hII — Michael Corvo (@michaelcorvoNBA) May 23, 2023

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