NBA／遭金塊橫掃後俯首稱臣 詹姆斯：聯手AD後遇過最強對手

約柯奇(Nikola Jokic)帶領的金塊昨日將湖人4戰橫掃出局,讓「詹皇」詹姆斯(LeBron James)生涯第3次遭到對手橫掃,不過他賽後相當服氣,稱金塊是他加入湖人後、在季後賽碰過最強的球隊。

事實上金塊這四場贏得不算輕鬆,幾乎每場都到末節才分出勝負,但從比賽細節來看,丹佛大軍無論攻守都勝出紫金軍團一籌,即便詹姆斯第四戰開啟「全力詹」模式全場砍進40分,金塊仍在約柯奇於讀秒階段平手時攻進致勝上籃,全隊再擋住詹姆斯的最後一擊,以113:111氣走湖人,隊史首次晉級總冠軍賽。

詹姆斯於賽後記者會受訪時表示,本季的金塊確實是他轉戰湖人後遇過最難纏的對手,「我進來前才和AD在更衣室討論,我們有個共識,金塊應該是我們合作這四年來,遇過最強的隊伍。」

「這支團隊組成相當縝密,能得分、會投籃、有持球組織者,加上球商、高度、板凳深度兼具」,詹姆斯如此解釋,此外他強調金塊有約柯奇擔任這支球隊的大腦,整個系列賽又不斷投進神仙球,包含此戰的「金雞獨立三分球」,讓金塊真的難以抵擋。

詹姆斯與戴維斯(Anthony Davis)合體後,湖人曾在季後賽對上拓荒者、火箭、金塊、熱火、太陽、灰熊、勇士等隊。事實上湖人曾在2020年與金塊會師西區冠軍賽,當時湖人在雙星帶領下系列賽以4:1淘汰對手,如今風水輪流轉,如今的金塊更為強盛,約柯奇這回親手送詹姆斯結束賽季,似乎也代表聯盟已邁入世代交替。

