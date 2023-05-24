NBA／補強控衛缺？傳湖人內部討論交易老鷹楊恩

湖人西區冠軍賽慘遭金塊橫掃，結束驚奇賽季。湖人休賽季陣容調整成為球迷關注焦點，據《The Athletic》湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）報導，湖人已對交易老鷹少主楊恩（Trae Young）做過內部討論。

楊恩本季屢次傳出和總教練不和，老鷹季中開除麥克米倫（Nate McMillan），找來史奈德（Quin Snyder）擔任新教頭。目前他和老鷹的5年2.07億美元合約只走1季，本季場均可貢獻26.2分、10.2助攻、3籃板。

老鷹今年季後賽首輪就遭塞爾蒂克淘汰，值得一提的是，楊恩本季曾現身湖人主場觀看季後賽，他的經紀人也是詹姆斯（LeBron James）好友保羅（Rich Paul）。

湖人陣中2名主力控衛羅素（D'Angelo Russell）和施羅德（Dennis Schroder）都將成為自由球員，除了楊恩外，獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）和湖人之間的傳聞更是始終沒停過。

The Lakers have had "internal discussions" about hypothetical summer trade proposals for Trae Young, per @jovanbuha pic.twitter.com/5i57QZ6xTO — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年5月23日

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