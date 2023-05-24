快訊

股東誇張人龍攻占西門町！中鋼發紀念品「傘Q」 她排了1.5小時

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／補強控衛缺？傳湖人內部討論交易老鷹楊恩

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人內部討論過交易老鷹楊恩(左)。 路透
湖人內部討論過交易老鷹楊恩(左)。 路透

湖人西區冠軍賽慘遭金塊橫掃，結束驚奇賽季。湖人休賽季陣容調整成為球迷關注焦點，據《The Athletic》湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）報導，湖人已對交易老鷹少主楊恩（Trae Young）做過內部討論。

楊恩本季屢次傳出和總教練不和，老鷹季中開除麥克米倫（Nate McMillan），找來史奈德（Quin Snyder）擔任新教頭。目前他和老鷹的5年2.07億美元合約只走1季，本季場均可貢獻26.2分、10.2助攻、3籃板。

老鷹今年季後賽首輪就遭塞爾蒂克淘汰，值得一提的是，楊恩本季曾現身湖人主場觀看季後賽，他的經紀人也是詹姆斯（LeBron James）好友保羅（Rich Paul）。

湖人陣中2名主力控衛羅素（D'Angelo Russell）和施羅德（Dennis Schroder）都將成為自由球員，除了楊恩外，獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）和湖人之間的傳聞更是始終沒停過。

湖人 Trae Young

相關新聞

NBA／綠衫軍反撲躲過橫掃 熱火巴特勒不擔心：我們愈挫愈勇

第三節原本還握有9分領先，熱火隊卻在主場錯失「橫掃」塞爾蒂克隊機會，遭「綠衫軍」打出18：0狂攻，最終以99：116吞敗...

NBA／若爭取哈登鳳還巢計畫失敗 美媒：迎回保羅是B計畫

近期哈登（James Harden）鳳還巢休士頓的傳言四起，而有美媒認為，若太陽有意交易保羅（Chris Paul），就會是火箭爭取哈登失利的B計畫。 自哈登被交易至籃網後，火箭開啟了重建之路。

NBA／遭金塊橫掃後俯首稱臣 詹姆斯：聯手AD後遇過最強對手

約柯奇（Nikola Jokic）帶領的金塊昨日將湖人4戰橫掃出局，讓「詹皇」詹姆斯（LeBron James）生涯第3次遭到對手橫掃，不過他賽後相當服氣，稱金塊是他加入湖人後、在季後賽碰過最強的球隊

NBA／補強控衛缺？傳湖人內部討論交易老鷹楊恩

湖人西區冠軍賽慘遭金塊橫掃，結束驚奇賽季。湖人休賽季陣容調整成為球迷關注焦點，據《The Athletic》湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）報導，湖人已對交易老鷹少主楊恩（Trae Young

NBA／太陽面試5名新教練人選 76人開除的瑞佛斯在名單內

太陽季後賽第二輪遭金塊淘汰，教頭威廉斯（Monty Williams）黯然下台，近期他們正積極尋覓新教練人選，傳出前76人教頭瑞佛斯（Doc Rivers）等5人進入決選名單。 據《The At

NBA／湖人總管稱將留年輕核心 舊將庫茲瑪諷：我聽過這句話

湖人昨日被金塊橫掃淘汰後，總管佩林卡（Rob Pelinka）喊出「維持年輕戰力」的口號，有意留下本季打驚奇的里夫（Austin Reaves）斯與八村壘等人，卻讓曾經也是「湖人少主」的庫茲瑪（Kyl

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦