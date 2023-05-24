NBA／四戰強勢橫掃淘汰湖人 金塊隊史首闖總冠軍賽

NBA西區冠軍賽0：3落後的湖人隊，昨天主場再戰金塊隊，一度領先達15分，金塊下半場由約柯奇領軍反撲，全場進帳30分、14籃板、13助攻，今年季後賽個人第8次大三元改寫聯盟紀錄，最終金塊以113：111獲勝，4戰橫掃湖人，隊史首度挺進總冠軍賽。

金塊加入NBA已47年，過去4度在分區冠軍賽止步，今年在約柯奇領軍下總算跨過這道門檻；湖人昨天背水一戰，金塊上半場遭到詹姆斯頻頻撕裂防線，一度以15分落後，但下半場風雲變色，單節打出36：16逆轉攻勢，比賽結束前的最後一波防守，葛登更是成功擋下詹姆斯的坦克切入，最終以2分差淘汰湖人。

約柯奇第8度大三元，超越張伯倫成為史上單次季後賽最多紀錄，還連兩個系列賽繳出平均大三元數據，也是繼張伯倫後史上第二人。

對於獲選西區冠軍賽MVP，今年與例行賽MVP三連霸失之交臂的約柯奇說：「不會再想MVP什麼的，只是很高興又贏下一場比賽，還擊敗一支非常優秀的球隊，尤其落後15分逆轉戰局，這是何等幸運。」

湖人昨以詹姆斯攻下40分、10籃板、9助攻表現最佳，不過未能幫助球隊再闖總冠軍賽，他透露將會在休賽季考慮未來甚至退休，「在籃球路上持續前進，有很多事須思考。」

詹姆斯與湖人仍有「1加1」年合約，包括他和戴維斯，湖人下季僅6球員擁有保障合約，恐面臨陣容異動。

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