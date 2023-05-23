NBA／讚約柯奇打球高智商 詹姆斯：我知道他有多優秀

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今年雖沒完成年度MVP三連霸，但季後賽繳出全能演出，西區決賽更是有平均「大三元」的表現率隊直落4「橫掃」湖人隊，詹姆斯（LeBron James）認為約柯奇已無須證明自己，他早知道這位來自塞爾維亞的巨人有多麼優秀。

約柯奇西區決賽4戰場均繳出27.8分、14.5籃板和11.8助攻，命中率5成08，三分球命中率更有4成7，不過當媒體詢問詹姆斯，約柯奇這系列賽是否有證明自己，詹姆斯給了肯定的答案。

「他無須特別證明什麼，因為我清楚他有多麼出色。」今天也有40分、10籃板的詹姆斯解釋，早就知道約柯奇有多優秀，「在這個聯盟中，有些球員會以某種方式打球，那種打球方式是我所喜歡的。約柯奇就是其中之一。當你防守那樣的一名球員，你總會顧此失彼。因為他有得分、籃板、投射能力，還有預判能力，聯盟中不是很多球員能這樣。」

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詹姆斯表示，綜合以上特質，早就有心理準備在西區決賽要面對「怪獸」等級的對手，且詹姆斯還有不同觀點，他說：「每個人都會討論他的數據，但我不認為很多人會去討論他的腦袋，沒被討論可能因為很多人不明白，但我知道，他很特別。」

約柯奇今天就在戴維斯（Anthony Davis）嚴防下完成30分「大三元」，最後51.1秒的致勝進球更是關鍵。

「當你有像約柯奇這樣的球員，高大又有腦袋，不會犯下太多錯。」詹姆斯補充說，就算能完全對位，約柯奇還可以使出像「大鳥」柏德（Larry Bird）般的招數在50呎外將球拋進，的確是難纏對手。「這輪系列賽他進了4、5次這種球，你只能對他脫帽致敬了。」

Nikola Jokic, Western Conference Finals MVP and recipient of the Earvin 'Magic' Johnson Trophy, shines in the Game 4 win!



30 PTS, 14 REB, 13 AST, 3 BLK 🔥



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