NBA／讚約柯奇打球高智商 詹姆斯：我知道他有多優秀

金塊隊當家球星約柯奇(Nikola Jokic)今年雖沒完成年度MVP三連霸,但季後賽繳出全能演出,西區決賽更是有平均「大三元」的表現率隊直落4「橫掃」湖人隊,詹姆斯(LeBron James)認為約柯奇已無須證明自己,他早知道這位來自塞爾維亞的巨人有多麼優秀。

約柯奇西區決賽4戰場均繳出27.8分、14.5籃板和11.8助攻,命中率5成08,三分球命中率更有4成7,不過當媒體詢問詹姆斯,約柯奇這系列賽是否有證明自己,詹姆斯給了肯定的答案。

「他無須特別證明什麼,因為我清楚他有多麼出色。」今天也有40分、10籃板的詹姆斯解釋,早就知道約柯奇有多優秀,「在這個聯盟中,有些球員會以某種方式打球,那種打球方式是我所喜歡的。約柯奇就是其中之一。當你防守那樣的一名球員,你總會顧此失彼。因為他有得分、籃板、投射能力,還有預判能力,聯盟中不是很多球員能這樣。」

Postgame scenes as the Denver Nuggets won Game 4 to advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV 🎬 More WCF Game 4 content in the NBA App: https://t.co/WxtWDyCeJY pic.twitter.com/2S5bj8dobs

詹姆斯表示,綜合以上特質,早就有心理準備在西區決賽要面對「怪獸」等級的對手,且詹姆斯還有不同觀點,他說:「每個人都會討論他的數據,但我不認為很多人會去討論他的腦袋,沒被討論可能因為很多人不明白,但我知道,他很特別。」

約柯奇今天就在戴維斯(Anthony Davis)嚴防下完成30分「大三元」,最後51.1秒的致勝進球更是關鍵。

「當你有像約柯奇這樣的球員,高大又有腦袋,不會犯下太多錯。」詹姆斯補充說,就算能完全對位,約柯奇還可以使出像「大鳥」柏德(Larry Bird)般的招數在50呎外將球拋進,的確是難纏對手。「這輪系列賽他進了4、5次這種球,你只能對他脫帽致敬了。」

Nikola Jokic, Western Conference Finals MVP and recipient of the Earvin 'Magic' Johnson Trophy, shines in the Game 4 win!



30 PTS, 14 REB, 13 AST, 3 BLK 🔥



Game 1 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV is Thursday, 6/1 a 8:30 PM ET on ABC! pic.twitter.com/4vHSLjRxzr