NBA／總冠軍賽有望迎戰熱火 金塊主帥：拿出最好表現

自2015-16年開始接掌金塊後，馬龍（Michael Malone）逐步帶領金塊向前邁進，歷經8年的努力，終於在今年賽季登上西區例行賽龍頭寶座，更在季後賽一路高歌前進，最後一舉橫掃湖人，隊史首次挺進到總冠軍賽。對馬龍來說，這一刻可說是如夢似幻。

在捧起西區冠軍獎盃之後，馬龍表示：「當比賽結束時，那種感覺確實有點不真實。現在我們還差4場勝利。」

金塊現在可以好好休息準備迎接熱火與塞爾蒂克的勝者出爐，目前熱火也是取得3勝0敗的絕對優勢，被看好成為史上第2支闖進總冠軍賽的第8種子。

除了可能一同創造史上首次東西區冠軍賽都是直落四的紀錄外，金塊與熱火如能在總冠軍賽交手，也將是聯盟漫長歷史中的嶄新對戰組合。

談到未來可能的對手，馬龍表示：「巴特勒（Jimmy Butler）在季後賽中打出了史詩等級的表現，而如果熱火能夠晉級總冠軍賽，史波史特拉（Erik Spoelstra）就會是最佳教練之一，我非常尊重他。無論我們最後會對上誰，我們都會像在季後賽的其他比賽一樣備戰，讓球員們做好準備，努力在總冠軍賽的舞台上拿出最好的表現。」

udn討論區