NBA／證明自己才是真MVP？ 約柯奇：安比德實至名歸

約柯奇(Nikola Jokic)率領金塊橫掃湖人,隊史首度勇闖冠軍戰,他也奪下西區冠軍賽MVP。許多球迷認為安比德(Joel Embiid)不配例行賽MVP,約柯奇才是真MVP,對此約柯奇反駁這樣的說法。

「我不再思考年度MVP這件事,說安比德不值得MVP的人很惡劣,我認為他實至名歸。安比德打得很出色,如果有看比賽,他整季都打出強硬的籃球,不管他打幾場,每場球都非常精采」約柯奇說。

