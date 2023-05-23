NBA／證明自己才是真MVP？ 約柯奇：安比德實至名歸
約柯奇（Nikola Jokic）率領金塊橫掃湖人，隊史首度勇闖冠軍戰，他也奪下西區冠軍賽MVP。許多球迷認為安比德（Joel Embiid）不配例行賽MVP，約柯奇才是真MVP，對此約柯奇反駁這樣的說法。
「我不再思考年度MVP這件事，說安比德不值得MVP的人很惡劣，我認為他實至名歸。安比德打得很出色，如果有看比賽，他整季都打出強硬的籃球，不管他打幾場，每場球都非常精采」約柯奇說。
Nikola Jokic, Western Conference Finals MVP and recipient of the Earvin 'Magic' Johnson Trophy, shines in the Game 4 win!— NBA (@NBA) May 23, 2023
30 PTS, 14 REB, 13 AST, 3 BLK 🔥
Game 1 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV is Thursday, 6/1 a 8:30 PM ET on ABC! pic.twitter.com/4vHSLjRxzr
金塊總教練馬龍（Michael Malone）則認為約柯奇仍在乎MVP，「他每晚仍做好工作，儘管他仍受到批評。」馬龍也表示，「我認為他向全世界人們證明他做得事情是真的，大三元都是真的。」
約柯奇本季開打前，已連兩屆奪下例行賽MVP，但金塊因穆雷（Jamal Murray）受傷的原因，無法在季後賽有所作為。今年穆雷回歸後，金塊戰力提升，搶下西區第一種子。約柯奇雖場均得分下降，但仍相當有影響力。不過安比德在例行賽最終戰砍下52分，留下不錯的印象分數，最終在MVP投票中強勢壓過約柯奇。
如今約柯奇率領金塊闖進季後賽，並拿下西區冠軍賽MVP，持續朝生涯首冠邁進；安比德則再度止步東區季後賽第二輪，休賽季還需面臨哈登（James Harden）可能離開的危機。
Head coach Michael Malone of the @nuggets accepts the Oscar Robertson Trophy, awarded to the Western Conference Champions! pic.twitter.com/IhqEzBzxjU— NBA (@NBA) May 23, 2023
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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