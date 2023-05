NBA／無感湖人本季驚奇 詹姆斯：無緣總冠軍賽一點都不好玩

洛杉磯湖人昨天和丹佛金塊在分區冠軍賽交手後慘遭淘汰,無緣爭奪總冠軍。運動頻道ESPN披露,湖人當家球星詹姆斯(LeBron James)傳出考慮退休。

ESPN報導,湖人分區冠軍賽落敗後,38歲詹姆斯考慮退役,在他的第20個賽季,為個人NBA職業生涯劃下句點。

透納電視網(TNT)記者海恩斯(Chris Haynes)則在一則推文中引述NBA消息人士報導,詹姆斯「考慮」引退。

湖人落敗後,詹姆斯在賽後記者會上隱晦地表示,他打算花點時間思考職涯下一步,引發外界對他未來計畫的臆測。

在被問到對本賽季看法時,詹姆斯表示,本季深具「挑戰性」。詹姆斯本季成為NBA歷史得分王,帶領湖人隊打進分區冠軍賽。

丹佛金塊22日以113比111擊敗湖人隊,詹姆斯在本場比賽拿下40分。他說:「我不知道。我覺得還好。我不想說這是成功的一年,因為在我職業生涯的這個時間點,我只為了贏得冠軍而戰。」

「我不會因打進分區冠軍賽而興奮,我已經打進很多回了。對我來說,無緣總冠軍賽一點都不好玩。」

「不過,我們再看看,我們再說吧。我們再看看接下來如何。我不知道。坦白說,我還有很多要考慮。說實話,我還要再好好想一想。」

「就我個人而言,是否繼續打籃球,我還有很多要考慮。」

詹姆斯去年8月和湖人續約兩年,將待到2024-25年球季。

詹姆斯一直以來希望能和自己的兒子布朗尼(Bronny James)同場較勁。布朗尼下個球季將效力南加州大學校隊,參加美國大學男子籃球聯賽,他可望在2024-25年球季進入NBA。

LeBron James with a historic Game 4 👏



40 PTS (15-25 FG)

10 REB

9 AST



He becomes the oldest player in NBA history to record 40 PTS in a Playoff game. pic.twitter.com/s1qaAyGmcF