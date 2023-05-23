NBA／杜蘭特幽默祝福安東尼退休 「香蕉船兄弟」發文致敬

安東尼（Carmelo Anthony）昨天宣布退休，眾多球星都獻上祝福，其中杜蘭特（Kevin Durant）的風格顯得特別幽默。

杜蘭特發布多則限時動態，第一篇是他和安東尼在美國隊的合影，接下來分別是安東尼防守犯規和進攻犯規的照片，最後是自己搞笑髮型被安東尼嘲笑是「Milk Duds」（巧克力品牌）的截圖。

KD's IG story for Melo's retirement is comedy 🤣❤️ pic.twitter.com/yNIC3lL454 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年5月22日

詹姆斯（LeBron James）和韋德（Dwyane Wade）是安東尼同梯戰友，保羅（Chris Paul）2005年進入聯盟後也與三人建立革命情感，4人被球迷稱為「香蕉船兄弟」。他們都向安東尼獻上祝福，詹姆斯寫道，「你是如此一位傳奇，且不僅止於此，我的兄弟！祝賀這段了不起的旅程！」韋德讚美安東尼締造許多非凡紀錄，保羅則稱安東尼是未來的名人堂。

詹姆斯獻上祝福。 截圖自詹姆斯IG

One for the record books my brother! Congrats @carmeloanthony #StayMe7o pic.twitter.com/olk4t8eWCL — DWade (@DwyaneWade) 2023年5月22日

Future Hall of Famer!! Salute @carmeloanthony 🫡 #StayMe7o pic.twitter.com/ssRFzzzQUh — Chris Paul (@CP3) 2023年5月22日

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