NBA／金塊擺脫47年魔咒 聯盟僅剩5隊無緣打總冠軍賽

在1976-76年隨著ABA和NBA合併加入的丹佛金塊，歷經47年的等待，總算是在今年西區冠軍賽橫掃強敵湖人，首度拿到分區冠軍，挺進到總冠軍賽。

過去金塊曾有4次打到分區冠軍賽，其中3次遇到湖人。在2020年的西區冠軍賽中，金塊以1勝4敗不敵湖人；2008-09年西區冠軍賽金塊也以2勝4敗遭湖人淘汰；同樣在1984-85年賽季，金塊也是在西區冠軍賽5戰敗給湖人。

對於金塊來說，紫金軍團就是擋在他們奪冠之路的最大絆腳石，如今在約柯奇（Nikola Jokic）的強勢領軍之下，金塊憑藉高大鋒線優勢和全方位的外圍火力，完成隊史第一次在系列賽橫掃對手的壯舉，總算突破西區冠軍賽魔咒。

得分悍將穆雷（Jamal Murray）賽後表示：「這情況還是感覺有些不真實，但我們要繼續創造歷史。」

金塊打破47年的空窗期，即將瞄準隊史首冠，如今全聯盟還沒有站上總冠軍賽舞台的球隊還剩下5隊，分別是快艇、灰熊、灰狼、黃蜂、鵜鶘。

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