NBA／跟上老友安東尼腳步？美媒曝詹皇下季考慮退休

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）生涯第20季止步西區冠軍賽，他賽後對下一步給了模稜兩可的答案，知名記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，詹皇仍不確定下季續留湖人，甚至考慮退休。

38歲的詹姆斯在西區冠軍賽最終戰僅休息4.3秒，貢獻40分10籃板9助攻，不過湖人最終仍不敵金塊，生涯第3度被橫掃出局。

LeBron James with a historic Game 4 👏



40 PTS (15-25 FG)

10 REB

9 AST



He becomes the oldest player in NBA history to record 40 PTS in a Playoff game. pic.twitter.com/s1qaAyGmcF — NBA (@NBA) May 23, 2023

據海恩斯報導指出，詹姆斯是否會下季開打前回到湖人，仍存在不確定性，退休是可能的選項，不過詹姆斯去年休賽季才剛簽下2年9700萬美元的合約，在2024-25年賽季為球員選項。

詹姆斯好友安東尼（Carmelo Anthony）昨日宣布退休，詹姆斯可能成為2003年黃金梯最後一名球員。他考慮退休的消息一出，引發各界震驚，因為詹姆斯先前聲稱想和大兒子布朗尼（Bronny James）同隊在NBA打球，布朗尼最快在2024-25年賽季才會登場，如今卻可能出現變數。

BREAKING: Los Angeles Lakers star LeBron James is unsure if he’ll be with team when 2023-24 season starts in fall and retirement is under consideration, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. https://t.co/7M3WuEzwOL — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 2023年5月23日

udn討論區