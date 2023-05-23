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NBA／預言湖人被橫掃成真 名嘴：詹姆斯永遠無法奪第5冠
美國體育名嘴史密斯（Stephen Smith）今日賽前預言湖人將被橫掃，儘管詹姆斯（LeBron James）全場只休4.3秒，狂飆40分，但湖人最終真的的以111：113不敵金塊，慘遭橫掃。
史密斯賽前預測湖人將被橫掃，被問到詹姆斯遭橫掃所代表的意義，他回答道，「這將是官方認證，詹姆斯永遠無法拿到第5枚冠軍戒，就是那麼簡單。」
「這支球隊不夠好，如果沒做一些調整，未來也不會好」史密斯說。
38歲的詹姆斯今天拚盡全力，達成生涯季後賽8千分里程碑，上半場得31分創個人生涯新高，成為季後賽歷史最年長砍下40分的球員。不過這也是詹姆斯自2007年總冠軍賽馬刺、2018年勇士後，生涯第3度在季後賽被橫掃。
LeBron James with a historic Game 4 👏— NBA (@NBA) May 23, 2023
40 PTS (15-25 FG)
10 REB
9 AST
He becomes the oldest player in NBA history to record 40 PTS in a Playoff game. pic.twitter.com/s1qaAyGmcF
2023NBA季後賽賽程與戰績
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▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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