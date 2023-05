NBA／預言湖人被橫掃成真 名嘴：詹姆斯永遠無法奪第5冠

美國體育名嘴史密斯(Stephen Smith)今日賽前預言湖人將被橫掃,儘管詹姆斯(LeBron James)全場只休4.3秒,狂飆40分,但湖人最終真的的以111:113不敵金塊,慘遭橫掃。

史密斯賽前預測湖人將被橫掃,被問到詹姆斯遭橫掃所代表的意義,他回答道,「這將是官方認證,詹姆斯永遠無法拿到第5枚冠軍戒,就是那麼簡單。」

「這支球隊不夠好,如果沒做一些調整,未來也不會好」史密斯說。

38歲的詹姆斯今天拚盡全力,達成生涯季後賽8千分里程碑,上半場得31分創個人生涯新高,成為季後賽歷史最年長砍下40分的球員。不過這也是詹姆斯自2007年總冠軍賽馬刺、2018年勇士後,生涯第3度在季後賽被橫掃。

LeBron James with a historic Game 4 👏



40 PTS (15-25 FG)

10 REB

9 AST



He becomes the oldest player in NBA history to record 40 PTS in a Playoff game. pic.twitter.com/s1qaAyGmcF