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NBA／直呼西冠MVP沒意義 約基奇穿不下紀念T恤略尷尬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

金塊隊今天在西區冠軍賽第4戰成功逆轉湖人隊，系列賽橫掃對手晉級隊史首次冠軍賽，金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）也在西區冠軍賽以27.8分、11.8助攻、14.5籃板的平均大三元數據拿下系列賽MVP，直言這個獎項對他來說並沒有什麼特別意義。

儘管今年與例行賽MVP三連霸擦身而過，約基奇在季後賽展現聯盟第一人的火熱狀態，今天幫助金塊橫掃湖人後，已經連續兩個系列賽繳出平均大三元數據，成為繼張伯倫後，聯盟史上第二位在季後賽多個系列賽繳出平均大三元的球員。

對於帶領金塊闖進隊史首度的西區冠軍賽，甚至還是擊敗詹姆斯（LeBron James）所領軍的湖人，約基奇賽後仍稱讚詹姆斯的表現，「他打出一場精彩比賽，尤其是在上半場，下半場我們努力讓他的出手變得艱困，但他仍是史上最偉大的球員之一，我們都知道最後一球他一定會出手，所以穆雷（Jamal Murray）做了很棒的協防，這是一場團隊的勝利。」

儘管在賽後的西區冠軍頒獎典禮中，站在台上的約柯奇一度被拍下穿不下西區冠軍紀念T恤的尷尬畫面，不過無損他在季後賽為自己掙回的名聲，隊友葛登（Aaron Gordon）說：「約柯奇就是一名籃球大師，你也可以說他是一名學者，此外，場下的他也是一個很有深度的人。」

金塊擊敗湖人後，不僅是隊史首度晉級冠軍賽，季後賽拿下94勝後才首度闖進冠軍賽也是聯盟紀錄，這是他們隊史在過去打過的44個系列賽中首度橫掃對手，也是首度在系列賽中淘汰湖人。

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