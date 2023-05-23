NBA／酸詹皇「假摔」遭球迷出征 馬刺索漢新貼文又引熱議

馬刺新星索漢（Jeremy Sochan）日前發文酸湖人巨星詹姆斯（Lebron James）愛假摔。自此之後，他只要在推特發文，就會吸引眾多球迷留言攻擊，不過他仍繼續做自己，湖人今天輸球後再度發文調侃。

索漢發文酸詹姆斯後，似乎成為國外詹姆斯球迷眼中釘，每則貼文都被出征，「想成為糟糕的布魯克斯（Dillon Brooks）？」、「小丑別再說話了」、「兄弟沒人認識你」、「你這輩子都得不到冠軍」。

Why does ‘King’ James flop so much? — Jeremy Sochan (@JeremySochan) 2023年5月19日

湖人今天再度輸球，系列賽慘遭金塊橫掃，索漢發文寫下，「晚安，希望大家睡得好。」這則貼文不到40分鐘就吸引超過50萬網友觀看及1千多則留言，許多球迷繼續酸他，「下賽季這時候你會在中國起床」、「你是馬刺不是金塊」。不過因為湖人確定被淘汰，這次也有不少球迷支持他。

Goodnight, hope everyone sleeps well ☺️🫣 — Jeremy Sochan (@JeremySochan) 2023年5月23日

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