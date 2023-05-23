NBA／約柯奇超越張伯倫 場均20分大三元創NBA紀錄

NBA西區冠軍賽，丹佛金塊4比0橫掃洛杉磯湖人。金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）4場平均繳出27.8分、14.5籃板、11.8助攻，成為聯盟季後賽史上，首名在分區冠軍賽繳出至少20分大三元的名將。

根據美國統計網站StatMuse顯示，兩屆NBA年度最有價值球員（MVP）約柯奇，在4場西區決賽繳出平均大三元成績單，是NBA史上首名在分區冠軍賽繳出至少20分、10籃板、10助攻以上的球員。

Nikola Jokic, Western Conference Finals MVP and recipient of the Earvin 'Magic' Johnson Trophy, shines in the Game 4 win!



30 PTS, 14 REB, 13 AST, 3 BLK 🔥



Game 1 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV is Thursday, 6/1 a 8:30 PM ET on ABC! pic.twitter.com/4vHSLjRxzr — NBA (@NBA) May 23, 2023

另外，約柯奇繳出30分、14籃板、13助攻，完成本季季後賽第8次大三元，超越傳奇巨星張伯倫（Wilt Chamberlain），創下NBA史上季後賽最多大三元紀錄的球員。

金塊橫掃湖人後，寫下隊史多項紀錄，包括首度打進總冠軍賽、季後賽首度橫掃對手、季後賽首度在系列賽擊敗湖人。

面臨退無可退的湖人，今天不但主動變陣，把八村壘（Rui Hachimura）拉上先發，陷入低潮的羅素（D'Angelo Russell）從板凳出發，只可惜湖人的變陣似乎沒有收到太多效果，八村壘全場12投3中。

關鍵戰役還是只能仰賴詹姆斯（LeBron James）獨撐大局，他打滿48分鐘，攻下40分，讓他成為NBA史上季後賽單場破40分的最年長球員。

LeBron James with a historic Game 4 👏



40 PTS (15-25 FG)

10 REB

9 AST



He becomes the oldest player in NBA history to record 40 PTS in a Playoff game. pic.twitter.com/s1qaAyGmcF — NBA (@NBA) May 23, 2023

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