NBA／約柯奇超越張伯倫 場均20分大三元創NBA紀錄

NBA西區冠軍賽,丹佛金塊4比0橫掃洛杉磯湖人。金塊中鋒約柯奇(Nikola Jokic)4場平均繳出27.8分、14.5籃板、11.8助攻,成為聯盟季後賽史上,首名在分區冠軍賽繳出至少20分大三元的名將。

根據美國統計網站StatMuse顯示,兩屆NBA年度最有價值球員(MVP)約柯奇,在4場西區決賽繳出平均大三元成績單,是NBA史上首名在分區冠軍賽繳出至少20分、10籃板、10助攻以上的球員。

Nikola Jokic, Western Conference Finals MVP and recipient of the Earvin 'Magic' Johnson Trophy, shines in the Game 4 win!



30 PTS, 14 REB, 13 AST, 3 BLK 🔥



Game 1 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV is Thursday, 6/1 a 8:30 PM ET on ABC! pic.twitter.com/4vHSLjRxzr