NBA／詹皇生涯第3次遭橫掃 金塊47年來首闖總冠軍賽

金塊今天靠約柯奇（Nikola Jokic）繳出30分、14籃板、13助攻的大三元成績帶領，在下半場完成逆轉秀，最終113比111獲勝，並以系列賽4比0橫掃湖人，隊史47年來首度闖進總冠軍賽。

丹佛金塊在西區冠軍賽前兩戰，順利於主場拿下2連勝，第3戰再於洛杉磯湖人家裡贏得比賽，在系列賽以3比0聽牌。

Denver head coach Michael Malone hoists the Oscar Robertson Trophy! #PhantomCam



The Western Conference Champion @nuggets advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/27aej7avFf — NBA (@NBA) May 23, 2023

在NBA史上，還沒有任何一支球隊，在系列賽陷入0比3落後的絕境後，還能逆轉戰局取得晉級，歷史數據對金塊十分有利。

今天金塊獲勝，在西區冠軍戰將湖人橫掃出局，這是湖人看板球星詹姆斯（LeBron James）生涯第3度遭受被「剃光頭」的命運。

過去，詹姆斯多次率隊打進總冠軍賽，但在2007年、2018年分別遭聖安東尼奧馬刺、金州勇士橫掃。

LeBron James with a historic Game 4 👏



40 PTS (15-25 FG)

10 REB

9 AST



He becomes the oldest player in NBA history to record 40 PTS in a Playoff game. pic.twitter.com/s1qaAyGmcF — NBA (@NBA) May 23, 2023

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