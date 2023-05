NBA／詹皇最後一擊吃鍋 約柯奇率金塊橫掃湖人首闖總冠軍

詹姆斯(LeBron James)在生死第四戰賣老命轟進40分10籃板9助攻,其中31分出現在上半場,然而包山包海的他終究還是敵不過體能下滑,第四節最後4秒的招牌「坦克切」試圖追平比分,卻被金塊封阻下來。湖人先盛後衰,以111比113飲恨,金塊4連勝橫掃對手,隊史首度打進總冠軍賽。

最後關鍵時刻硬是單打輾過禁區放進致勝分的約柯奇(Nikola Jokic),全場拿下30分14籃板13助攻3阻攻,達成今年季後賽第8次大三元,超越張伯倫(Wilt Chamberlain)躍居史上第一。

即便已經3連勝聽牌,客場作戰的金塊此戰依然謹慎用兵,7人輪替中之下,先發5人得分均達雙位數。

前兩戰火力大爆發的穆雷(Jamal Murray),外線手感不佳,三分球完全沒有命中,靠著18投10中得到25分5助攻3籃板2抄截,葛登(Aaron Gordon)適時站了出來,14投9中包括3記三分球,拿到22分6籃板5助攻2阻攻,更在最後一波攻防中賞了詹姆斯「再見火鍋」。

波特(Michael Porter Jr.)得到15分10籃板,凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)13分。

38歲的詹姆斯在沒有退路的西區冠軍賽第4戰再次展現「全力詹」姿態,首節就豪取21分,追平聯盟近25年在面臨生死戰的首節得分紀錄,同時也追平他個人生涯在季後賽的單節得分紀錄,更達成季後賽8000分里程碑。

整個上半場,詹姆斯火力全開燃燒小宇宙,13投11中,包括三分球4投全中,以驚人效率狂砍31分4助攻4籃板2抄截,在他的帶動之下,湖人團隊命中率衝破55%,三分球11投7中,完全碾壓金塊的表現,取得73比58的領先優勢。

不過進入下半場之後,戰況風雲變色。湖人顯得氣力放盡,全隊宛如失魂屢投不中,命中率大幅跌到3成以下,沒有命中一記外線,反觀金塊卻是發揮鋒線優勢,不斷蠶食鯨吞,約柯奇單節獨拿13分,搭配葛登把握空檔三分球機會,金塊強勢反擊,在第三節還剩4分39秒時一舉超前比分,本場比賽首度取得領先。

第四節雖然金塊大半時間維持領先優勢,但始終難以拉開,雙方一路僵持到最後讀秒階段,戴維斯(Anthony Davis)4罰得手將比分追成111比111平手;隨後約柯奇衝進內線拿到重要兩分。詹姆斯和穆雷先後出手未中,留給湖人4秒時間,詹姆斯持球切入遭到封阻,失去最後追平機會。

詹姆斯全場25投15中並且砍進4顆三分球,狂轟40分10籃板10助攻2抄截;戴維斯15投6中,得到23分14籃板3阻攻,其中10分出現在第四節。里夫斯(Austin Reaves)17分,施羅德(Dennis Schroder)13分。

