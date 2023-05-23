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NBA／全力詹皇上半場狂砍31分 湖人半場領先金塊15分
湖人今面臨背水一戰，詹姆斯（LeBron James）開啟「全力詹」模式，首節三分球4投4中，狂飆21分。詹皇第二節繼續在場上拚戰，幾乎打滿整個上半場，總計13投11中、4顆三分球以及5顆罰球命中，攻下31分。
湖人今天先發陣容做出調整，羅素（D'Angelo Russell）及范德比爾特（Jarred Vanderbilt）先發位置由施羅德（Dennis Schroder）、八村壘（Rui Hachimura）取代，變陣也產生效果，首節打完湖人領先6分
打滿首節的詹姆斯第二節繼續在場上，「帶刀侍衛」T.湯普森（Tristan Thompson）終於替補上場，也起到作用，當詹姆斯在場上突然和金塊前鋒葛登（Aaron Gordon）發生肢體衝突時，湯普森趕緊將兩人分開，裁判沒有吹任何犯規。
LeBron and Aaron Gordon got into it on this possession 😳 pic.twitter.com/uicHcviHc9— SportsCenter (@SportsCenter) 2023年5月23日
第二節中段湖人靠著施羅德外線發威，打出10比3攻勢。湖人接著持續維持領先，本節尾聲接連站上罰球線，詹姆斯靠罰球得到第31分，半場打完取得15分領先。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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