NBA／3節就打趴塞爾蒂克 熱火聽牌

熱火隊今年季後賽締造的「老八傳奇」，驚奇成分愈來愈濃。昨天一票選秀落選的球員火力全開，只花三節就鎖定勝利，當家球星「士官長」巴特勒還做出暫停手勢嘲諷對手，第四節更直接當啦啦隊，見證球隊以128：102輕鬆擊敗塞爾蒂克隊，東區決賽取得3：0的「聽牌」絕對領先。

熱火昨命中率超過5成6，其中三分球35投19中、命中率超過5成4，中鋒阿德巴約形容「對大家來說，籃框就像海一樣大。」

昨大勝是由熱火的選秀落選球員領銜，文森14投11中轟下全場最高29分，板凳出發的羅賓森三分球7投5中貢獻22分，馬丁也有18分，讓總教練史波史特拉離領軍熱火闖進第6次的總冠軍賽只差一勝。

文森強調，系列賽要贏下4場才是結束，「我們不會3勝就滿足。」根據統計，季後賽前3戰都奪勝的隊伍，出線機率是百分百，熱火在同樣狀況下更有8勝0敗完美戰績，最快將在明天進行的第4戰搶下總冠軍賽門票。

熱火當家球星巴特勒昨只打31分鐘就收工，他第三節大幅領先下還做出「暫停」動作，向第一戰做出同樣舉動的塞爾蒂克長人霍福特「致敬」，誇張動作引起討論。

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