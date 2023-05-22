NBA／震撼彈！38歲「甜瓜」安東尼宣布退休

下周將滿39歲的NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）宣布退休，結束19年NBA職業生涯。

安東尼在NBA得分榜高居第9，29日將過生日的他透過社群宣布退休決定，他說：「是時候說再見了。」

10度入選明星賽的安東尼，生涯累積得分28289分，19個NBA賽季共效力過6支球隊，最近一次出賽是上季效力湖人隊，本季並沒NBA球隊青睞。

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