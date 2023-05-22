NBA／一代球星落幕！ 「甜瓜」安東尼帶著無冕遺憾宣布退休

與詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）齊名的球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），於台北時間今晚在個人IG上說出「Thank you」，意即他決定退休，結束他經歷過19年的NBA生涯，這位曾是NBA單季得分王，有過10次入選NBA榮耀，公認是得分高手的球星，最終帶著無冕遺憾離開NBA舞台。

安東尼在發布的影片上說，「現在是我說再見的時候了。」他並說，「為了我成名的球場，為了給我目標和自豪感的比賽。」

38歲的安東尼10次入選NBA全明星，三屆奧運會金牌得主，入選NBA75周年紀念隊球星名單，他生涯攻下2萬8289分在NBA歷史得分榜上排名第九。

安東尼的最後一支球隊是上個賽季的洛杉磯湖人隊。在他的職業生涯中，安東尼代表丹佛金塊隊（2003-11）、紐約尼克隊（2011-17）、奧克拉荷馬雷霆隊（2017-18）、休士頓火箭隊（2018-19）和波特蘭開拓荒者隊（2019-21），但遺憾均未能贏得總冠軍。

本季安東尼仍將爭取加入NBA，但直到球季例行賽結束，均未能有落腳處，日前他現身在尼克隊季後賽主場，接受球迷歡呼，卻沒想到他今天決定退休。

安東尼從金塊隊展開NBA生涯。 美聯社

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