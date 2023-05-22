NBA／熱火痛擊綠衫軍創罕見紀錄 主帥讚雙星影響力

熱火今年例行賽比塞爾蒂克少了14場勝利，這是季後賽史上3比0聽牌一方與對手在例行賽的最大差距；此外，熱火在東區冠軍賽第三戰更成為聯盟史上首支在季後賽至少大勝對手25分的第8種子。

如果以這股氣勢持續下去，熱火有望挑戰成為史上第一支封王的第8種子球隊，寫下震古鑠今的非凡成就。

「我們從未覺得和去年相比，今年球隊有多大的差距，但這是最有趣和令人滿意的例行賽之一，我們一起經歷這種掙扎，以一個純粹的團隊試圖變得更好，然後在季後賽中看到它發揮作用，這就是你希望例行賽所應該發揮的功能。」史波史特拉（Erik Spoelstra）說。

而談到熱火在季後賽所展現的自信，史波史特拉認為這是巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）攜手創造的影響力。

「巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約推動著隊友前進，讓他們充滿信心。在關鍵時刻，你可以看到巴特勒將意志力灌注在籃球場上，阿德巴約也是如此，這是多麼特別的合作關係。身為總教練，我樂見於此。」

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