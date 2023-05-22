NBA／傳獨行俠有意交易艾頓 第10順位籤配3球員成籌碼

獨行俠本季雖未打進季後賽，但成功保住第10順位選秀權。據消息指出，他們想將選秀權和多名球員打包，換取太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）。

據《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）報導指出，獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）和艾頓的經紀人都是杜菲（Bill Duffy），兩人關係也相當友好。

太陽需要提升陣容深度，獨行俠可能會送出小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、麥基（JaVale McGee）、格林（Josh Green）及第10順位選秀權，太陽也有可能將該選秀權交易到第三方，以獲得更多戰力。

獨行俠還有長人克萊柏（Maxi Kleber）等籌碼，但克萊柏是唐西奇最好的朋友，也成為最不可能被交易的球員。

udn討論區