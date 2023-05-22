NBA／熱火離總冠軍賽只差一步 赫洛期盼傷癒復出

熱火「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）季後賽首戰就因右手骨折退場，原先預期缺陣4到6周，隨著熱火接連上演驚奇，有望闖進冠軍賽，赫洛傷癒復出的可能性大增，據消息指出，赫洛已拆掉手部保護支架，但還無法參加投籃訓練。

熱火今年季後賽首輪迎戰公鹿隊，赫洛首戰因飛撲搶球，導致右手腕受傷。球團當時宣布他需進行手術，並休戰4到6周。他受傷後巴特勒（Jimmy Butler）繳出瘋狂表現，文森（Gabe Vincent）、史特魯斯（Max Strus）及羅賓森（Duncan Robinson）等人輪流挺身而出，如今熱火有望挺進冠軍賽，赫洛獲得復出機會。

據《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）報導，赫洛的右手保護支架已在今天賽前拆下，雖未被允許參與訓練，但回歸時間已越來越近，赫洛受訪時表示，「球隊進入冠軍賽，接著我回歸，這是我的期許。」

赫洛本季例行賽為出賽67場，繳出場均20.1分、5.4籃板、4.2助攻的數據，得分在隊上僅次巴特勒及阿德巴約（Bam Adebayo）。

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