NBA／熱火得分前3高皆落選新秀 羅賓森三分球寫紀錄

邁阿密熱火今天東區決賽第3戰出戰波士頓塞爾蒂克，陣中得分前3高球員都是落選新秀，而羅賓森（Duncan Robinson）單場5記三分球，季後賽生涯共命中124顆三分球，超越詹姆斯（LeBron James），成隊史第一。

29歲的羅賓森2018年參加NBA選秀會落選，後來在夏季聯賽表現出色，獲得熱火賞識，簽下一份雙向合約。

羅賓森在今天之前，還差5顆三分球，就能打破詹姆斯季後賽隊史紀錄123顆，而他在這場比賽中，僅出賽23分鐘，三分球7投5中，生涯三分球進球數累計124顆，成為熱火隊史在季後賽投進最多三分球的球員。

羅賓森與其他2名同樣歷經參加選秀失利的球員，今天東區決賽第3戰搖身一變成為球隊得分主力，文森（Gabe Vincent）獨攬全隊最高的29分，另有2籃板、3助攻，而替補出發的羅賓森、馬丁（Caleb Martin）各攻下22分、18分，率隊以128比102擊敗塞爾蒂克，在7戰4勝制系列賽取得3比0領先。

相較於熱火今天得分前3高的球員都是落選秀，塞爾蒂克2名選秀探花完全被比下，布朗（Jaylen Brown）此役17投6中，共進帳12分、6籃板，而泰托姆（Jayson Tatum）18投6中，拿下14分、10籃板，兩人得分加總都還比不上熱火的文森。

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