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NBA／一路潰敗慘輸熱火26分 綠衫軍教頭：責任在我

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
爾蒂克的總教練馬祖拉(右)。 美聯社
爾蒂克的總教練馬祖拉(右)。 美聯社

雖以東區第2種子之姿晉級季後賽，塞爾蒂克隊東區決賽面對第8種子熱火隊卻一籌莫展，頭兩戰主場沒守住不說，今天第3戰更以102：128遭到血洗，本季第一年執教塞爾蒂克的總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）成眾矢之的，他今天也將輸球一肩承擔，表示「責任在我」。

「我沒讓他們準備妥當。不管是什麼，先發陣容或去調整，我該讓他球有更好位置，準備好上場，這是我的責任。」馬祖拉說。

塞爾蒂克首節22：30落後，半場已陷入44：61劣勢，加上第三節只拿17分，讓熱火早早奠定勝基。

「綠衫軍」一票球星今天黯淡無光，泰托姆（Jayson Tatum）14分已經是全隊最高，布朗（Jaylen Brown）的12分是先發唯二得分兩位數的球員。

去年兩軍也在東區決賽碰頭，塞爾蒂克客場奪下3勝，包括驟死第7戰，相隔一年劇本大不相同，布朗坦言要給對手鼓勵，「他們表現遠遠超乎能力，他們正在努力，我們也要給予尊重。」他還一一點名，包括文森（Gabe Vincent）、史特魯斯（Max Strus）和羅賓森（Duncan Robinson）都有很好發揮，自家球隊應該要能抑制熱火的進攻。

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