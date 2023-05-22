聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／76人面臨拆隊危機！名記曝有球隊開4年2億美元搶哈登
76人今年季後賽止步第二輪，休賽季還將面臨哈登（James Harden）可能離隊的危機。據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）消息指出，有球隊願意開給哈登一紙4年2億美元的合約。
溫德霍斯特指出，據薪資規定其他隊最多能開出4年2.01億美元；76人隊則是2.1億美元。由於新版勞資協議即將上路，76人補強將受不少限制，哈登會更認真考慮其他隊追求。
《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）先前表示，哈登有可能會重回火箭，費城當地記者龐貝（Keith Pompey）也證實哈登想去火箭的說法。
《Bleacher Report》指出火箭對哈登的興趣，將新合約價碼推高到遠超市場實際行情。儘管哈登近年得分火力下滑，季後賽表現時好時壞，但76人沒太多選擇，他們找不到方法取代哈登。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言