NBA／76人面臨拆隊危機！名記曝有球隊開4年2億美元搶哈登

76人今年季後賽止步第二輪，休賽季還將面臨哈登（James Harden）可能離隊的危機。據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）消息指出，有球隊願意開給哈登一紙4年2億美元的合約。

溫德霍斯特指出，據薪資規定其他隊最多能開出4年2.01億美元；76人隊則是2.1億美元。由於新版勞資協議即將上路，76人補強將受不少限制，哈登會更認真考慮其他隊追求。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）先前表示，哈登有可能會重回火箭，費城當地記者龐貝（Keith Pompey）也證實哈登想去火箭的說法。

《Bleacher Report》指出火箭對哈登的興趣，將新合約價碼推高到遠超市場實際行情。儘管哈登近年得分火力下滑，季後賽表現時好時壞，但76人沒太多選擇，他們找不到方法取代哈登。

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